مهنا يحذر من هجمة شرسة لفيروس كورونا في سوريا

أشار الدكتور مزار مهنا مدير صحة محافظة “السويداء” السورية، إلى أن عدد المصابين بفيروس كورونا ارتفع من 17 إلى 35 في غضون يوم واحد.

وحذر مهنا إلى أن هذا المؤشر يعتبر دليلاً خطيراً على موجة إصابات شرسة ستضرب البلاد، منوهاً إلى إمكانية ارتفاع عدد الإصابات وذلك ما سيصحب عدداً متزايداً من الوفيات.

وقال مهنا: “كفانا تراخ واستهتارا واستخدموا وعيكم و مسؤوليتكم الشخصية كلٌّ في مكانه عن طريق استعمال الكمامة في التجمعات والحفاظ على الأيدي نظيفة والتباعد المكاني والاجتماعي والابتعاد عن المصافحة والتقبيل والعناق والاكتفاء بإلقاء التحية وتجنب عادات الشرب والطعام الجماعية”.

وأضاف: “تذكروا مسؤوليتنا أمام كبار السن والمرضى المزمنين باحترام قواعد الصحة العامة لنجتاز قادمات الأيام بأقل الخسائر الممكنة”، وذلك حسب العالم.

وفي الشأن الصحي السوري، أفادت وزارة الصحة السورية، بأن نسبة إشغال الأسرّة المخصصة لمصابي فيروس كورونا في أقسام العناية المشددة في المشافي العامة بلغت 100%.

وقال مدير الجاهزية والطوارئ في وزارة الصحة في تصريح للوكالة السورية للأنباء “سانا” أن انتشار كورونا محلياً يشهد ارتفاعاً كبيراً ونسبة إشغال أسرة العناية بالمرضى في كل من مشافي دمشق (المجتهد) وابن النفيس والهلال الأحمر والمواساة كاملة وتم أمس نقل عدد من مرضى كورونا الذين يحتاجون إلى عناية مشددة لمحافظات أخرى.”.

وجدد حسابا التأكيد على ضرورة التشدد في الالتزام بإجراءات الوقاية من انتشار الفيروس لجهة ارتداء الكمامة والتعقيم والتباعد المكاني لأنها حجر الأساس للحماية.

وفي الشأن السوري، نشرت رئاسة الجمهورية العربية السورية تصريحاً قبل يومين، كشفت فيه عن الحالة الصحية للرئيس بشار الأسد و عقيلته السيدة أسماء على خلفية إصابتهما بفيروس كورونا.

حيث أكدت رئاسة الجمهورية في بيانها أن ” المؤشرات الصحية للأسد و عقيلته تعاود الارتفاع التدريجي لتصل إلى مستوياتها الطبيعية ” .

و أكدت أن المعدلات الصحية مبشرة ، وذلك بحسب الفريق الطبي الوطني المشرف على علاجهما والذي يؤكد أنهما في مرحلة التعافي.

كما أشارت إلى أن الرئيس و السيدة الأولى يتابعان أعمالهما من الحجر الصحي ، مبينةً انهما سيعودان لمزاولتها بأسرع وقت بعد التأكد من تعافيهما .

