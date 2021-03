نعى شيخ الأزهر في بيان اليوم الجمعة، الشيخ العلامة السوري محمد علي الصابوني الذي توفي اليوم عن عمر ناهز 91 عاما.

وفي رثاء الصابوني، نشرت صفحة الأزهر الشريف على الفيس بوك: أن “الشيخ الصابوني لم يألُ جهدا في خدمة كتاب الله وسنة نبيه ومنهج أهل السنة والجماعة، منذ تخرجه من الأزهر الشريف وحتي نبوغه وذيوع صيته بين العلماء، وقد ترك بصمة بارزة في تفسير كتاب الله، وستظل كتبه ومؤلفاته مرجعا ومنهلا لكل طلاب العلم”.

وتقدم الإمام الأكبر، بخالص العزاء والمواساة إلى العالم الإسلامي والشعب السوري وتلامذة الشيخ الصابوني وعائلته ومحبيه، داعيا المولي أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يجعل علمه وعمله شفيعان له.

وفي سياق منفصل، وجّه الأزهر الشريف في ديسمبر من العام الماضي، ضربة كبيرة لجماعة الإخوان المسلمين ، حيث قام بتحريم الانضمام للتنظيم باعتباره تنظيماً إرهابياً متطرفاً.

وأتى تحريم الأزهر لجماعة الإخوان في رد صحفي، عن حكم الدين بالانضمام لجماعة الإخوان و للجماعات المتطرفة بحسب عكاظ.

مركز الأزهر العالمي للفتوى، حذّر من الانضمام لجماعة الإخوان أو الجماعات الإرهابية، على أنّ ذلك “محرم شرعاً”.

الشيخ خالد الجندي علق على فتوى الأزهر في مداخلة له مع عمرو أديب، مشيراً إلى أن الأزهر هو المتحدث الرسمي الموثوق للإسلام المعتدل في العالم.

وأضاف أن “الأزهر يتريث قبل إصادر الفتاوي، ولا يبادر بالتفكير والتخوين .. ويعمل على استقرار الأمن المجتمعي”.

وأشار الشيخ خالد لإجرام القرضاوي بقوله “لا يوجد من حرض على سفك الدماء مثل القرضاوى وهذا أمر مؤسف”.

ونصّت الفتوى على: “بدا واضحاً جلياً للعامة والخاصة والصغير والكبير ما قامت به هذه الجماعات من تشويه لبعض النصوص واقتطاعها من سياقها واستخدامها لتحقيق أهداف أو مآرب شخصية وإفساد في الأرض بعد إصلاحها من خلال غرس الفتنة والوقيعة بين أبناء الوطن الواحد، بل أبناء الإنسانية كلها، ورمي المجتمعات بالكفر وغير ذلك، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل”.

وختم الأزهر الفتوى بـ : “من خلال ما سبق عرضه يحرم الانضمام لهذه الجماعات، وبناء على ما تقدم من أدلة، فالانتماء إلى تلك الجماعات المتطرفة يعد حراماً شرعاً”.

The post شيخ الأزهر ينعى العلامة السوري محمد علي الصابوني appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ