ضحايا في قصف تركي على “عين عيسى” شمال سوريا و”قسد” تقصف قاعدتين لتركيا

اكدت قوات سوريا الديمقراطية مقتل “16” عنصر من الفصائل المسلحة الموالية لتركيا جراء الاشتباكات التي شهدتها محيط بلدة عين عيسى شمال الرقة.

وأصدرت قوات سوريا الديمقراطية “قسد” بياناً اليوم الجمعة، قالت فيه: “بتاريخ 19 آذار، زاد جيش الاحتلال التركي ومرتزقته هجماتهم وقصفهم على بلدة عين عيسى والطريق الدولي M4” .

وأضاف البيان، “حيث هاجم مرتزقة الاحتلال التركي في الساعة 11:00 قريتي صيدا ومعلك، وعليه تصدت لهم قواتنا واندلعت اشتباكات قوية في محيط القريتين، وقتل خلالها 3 مرتزقة، وفي ساعات مابعد الظهر تمكنت قواتنا من تدمير عربة مصفحة قتل فيها 13 مرتزق، أي أن خلال تلك الاشتباكات قتل 16 مرتزقاً”.

وأشار أيضاً إلى، أنه “أقدم مرتزقة الاحتلال التركي على قصف عدة قرى في محيط عين عيسى بالأسلحة الثقيلة، وبنتيجتها فقد طفل حياته وأصيب عدد من المدنيين بجراح”.

وأكد البيان، “فيما ارتقى خلال تلك المقاومة اثنان من مقاتلينا إلى مرتبة الشهادة، وأصيب مقاتل بجراح، وسنكشف عن سجل شهدائنا في وقت لاحق عبر بيان”.

وختم البيان موضحاً، “هذا ولازال القصف على المنطقة مستمراً، وسط اندلاع اشتباكات متقطعة في عدة محاور”.