الجيش اليمني: 83 قتيل من الحوثيين حصيلة أخر 35 ساعة من المعارك

كشف الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، أن أكثر من 83 مقاتل تابعين لجماعة الحوثي لقوا مصرعهم خلال الـ 35 ساعة الماضية.

وبحسب ما نشره المركز الإعلامي للقوات المسلحة على تويتر فإن “قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية (كيان قبلي موالٍ للجيش) كسرت هجمات انتحارية شنّها الحوثيون على مواقع عسكرية في جبهتي هيلان والكسارة غربي مأرب” .

وذكر أن “المعارك التي دارت خلال الـ 35 ساعة الماضية في جبهتي هَيلان والكَسارة، أسفرت عن مصرع أكثر من 83 من الحوثيين، إلى جانب عشرات الجرحى”.

وأشار المركز إلى “تدمير مدفعية الجيش آليات للحوثيين في مواقع متفرقة غربي مأرب، وتكبّيدهم خسائر بشرية ومادية كبيرة، في حين استعادت القوات آليات قتالية وأسلحة متوسطة وخفيفة وكميات من الذخائر المتنوعة”.

وقال، إن “طيران التحالف العربي دمّر 5 آليات كانت تحمل تعزيزات غربي هيلان، وثلاث آليات مدرعة وعربتين (بي إم بي) في جبهة الكَسارة”، مؤكداً “مقتل جميع من كانوا على متنها”.

وفي الشأن اليمني، صرحت جامعة الدول العربية ان جماعة أنصار الله تزعزع استقرار الاقتصاد العالمي، وذلك على خلفية الهجوم الحوثي على منشأة نفط تابعة لأرامكو.

وفي تصريح للمسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية قال: “إن الهجوم يُشير بوضوح إلى أجندة جماعة الحوثي وداعميها، التي لا تستهدف السعودية وحدها، وإنما تسعى لتهديد إمدادات الطاقة التي يُعد ركنا أساسيا في استقرار الاقتصاد العالمي.

وشدد “على ضرورة قيام المجتمع الدولي ببذل ضغوط أكبر على “أنصار الله” ومن يقف خلفهم لوقف هذه الهجمات التي تسعى لإشعال الموقف وقطع الطريق على أية محاولة جادة للحل السلمي.

وفي وقت سابق اليوم، أكد يحيى سريع الناطق الرسمي باسم القوات اليمنية المسلحة أنه تم استهداف شركة أرامكو السعودية بعدة صواريخ عالية الدقة.

و قال العميد سريع ” نعلن تنفيذ عملية السادس من شعبان والتي استهدفت شركة أرامكو في الرياض بـ 6 طائرات مسيرة أصابت أهدافها بدقة عالية”، وفقاً لقناة العالم .

و أضاف العميد في تصريحه المتلفز “أن القيادة العامة للقوات المسلحة تؤكد أن عملياتها مستمرة ومتصاعدة طالما استمر العدوان والحصار”.

كما وجه سريع تحذيراته إلى المواطنين السعوديين و كافة العاملين في الشركات الأجنبية إلى الابتعاد عن كافة الأهداف الحيوية كونها أصبحت أهداف مشروعة .

