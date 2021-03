إلهام شاهين: انفصلت عن زوجي الأول بسبب سهير رمزي

قالت الفنانة إلهام شاهين خلال الجزء الثاني من حلقتها في برنامج “السيرة” الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني ويذاع على قناة DMC: “تزوجت من عادل حسني وكان فرق السن بيننا ما يقرب من 25 عاما وتزوجته وكان لديه شركة سياحة، وبعد عامين من الزواج أبلغني البعض أن عادل يخوض تجربة إنتاج مع سهير رمزي .

وأضافت شاهين: “سألته حينها فأنكر وقبل نزول الفيلم اعترف لي أن الفيلم من إنتاجه، وأنه اضطر لذلك بسبب ضغط أصدقائه عليه، وأن هذه المرة الأخيرة الذي يقوم فيها بذلك”.

وتابعت الفنانة إلهام شاهين: “بعد فترة وجدت الكثير يخبرني أن عادل خاض تجربه الإنتاج مرة أخرى مع سهير رمزي أيضا، سألته وأنكر وكنت حينها أصور مشاهد باستديو مصر وجاء صحفي لعمل حوار وبالصدفة قال إنه عمل للتو حوارا مع عادل في استديو النحاس.

فذهبت على الفور هناك لأجده فى حجره سهير رمزي وقال لي (أيوة أنا كداب وشوفي إنتي عايزة إيه)، وحينها طلبت الطلاق، والذي ضايقني في الأمر أنه كان دائما يريدني أن أبعد عن الفن وهو من دخل الفن وقلت له حينها (لو عايزة أتجوز راجل من الفن كنت اتجوزت بس أنا كنت عايزة أتجوز من خارج الفن)”.

وتابعت الفنانة إلهام شاهين: “زواجي الثاني. من عزت قدورة لم أعلن عنه وهو من طلب ذلك بسبب ظروف عائلية، حيث كان ينتظر زواج ابنته واحترمت رغبته لأنه لم يحب الإعلام والصحافة.

وتابعت “وبعد مرور عام طلبت منه أن نعلن ورفض فطلقت نفسي منه لأن العصمة كانت في يدي، وهو شعر بإهانة في رجولته وكان يريد أن يردني كي يطلقنى هو ولكني رفضت، وحادثة إلقاء ماء نار عليّ أقسم أنه لم يقم بذلك ولا يستتبع أن يبوح عن الفاعل، وبالمناسبة عزت هو أكثر رجل أحبّني ولكنى لم أحبه بنفس القدر وأحببت عادل حسني أكثر”.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة إلهام شاهين مسلسل ”زي القمر“ والذي شاركت فيه بحكاية ”حتة مني“ وهو من إنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية ومها سليم، سيناريو وحوار شهيرة سلام وإخراج حسام علي.

والعمل بطولة أحمد وفيق، ايناس كامل، نهال عنبر، سارة الشامي، حنان سليمان، مؤمن نور وآخرين“.

