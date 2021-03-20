الجبير :إيران شريكة في عمليات استهداف السعودية

أكد وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية عادل الجبير أن الحكومة الإيرانية لها يد في الهجمات اليمنية التي تستهدف أراضي المملكة .

حيث أوضح الجبير في لقاء تلفزيوني له ، أن “جميع الصواريخ والطائرات المسيرة التي استهدفت السعودية مصنوعة من قبل إيران أو مورد من قبل إيران، وبعضها مثلما قلنا جاءت من الشمال، وبعضها من البحر”.

و أضاف أن “الأمم المتحدة حملت الإيرانيين المسؤولية عن الهجوم على (حقل) بقيق، وهو أيضا ما فعلته باقي الدول التي دعوناها للانضمام إلينا في التحقيق”، وفقاً لروسيا اليوم .

و يشار إلى أن هذه التصريحات تأتي على خلفية الاعتداءات الأخيرة التي استهدفت قاعدة الملك خالد الجوية إضافة إلى شركة أرامكو السعودية في الرياض ، من قبل الحوثيين.

استمراراً للأزمة اليمنية أعلنت قوات جماعة أنصار الله اليمنية عن استهدافها قاعدة الملك خالد الجوية السعودية بطائرتي درون مفخختين.

وبحسب مصادر إعلامية صرح الناطق الرسمي باسم جماعة أنصر الله أن: “سلاح الجو المسير يستهدف قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بطائرتين مسيرتين”.

وأشار المتحدث العسكري إلى أن الطائرتين المسيرتين حققتا إصابة دقيقة منوهاً إلى أنهما من نوع قاصف “كى 2”.

وقال مضيفاً : “استهداف قاعدة الملك خالد الجوية، يأتي ردا على تصعيد العدوان وحصاره الشامل”، وذلك حسب ما ورد في وكالة سبوتنيك الإخبارية.

وفي الشأن اليمني،أكد يحيى سريع الناطق الرسمي باسم القوات اليمنية المسلحة أنه تم استهداف شركة أرامكو السعودية بعدة صواريخ عالية الدقة.

و قال العميد سريع ” نعلن تنفيذ عملية السادس من شعبان والتي استهدفت شركة أرامكو في الرياض بـ 6 طائرات مسيرة أصابت أهدافها بدقة عالية”، وفقاً لقناة العالم .

و أضاف العميد في تصريحه المتلفز “أن القيادة العامة للقوات المسلحة تؤكد أن عملياتها مستمرة ومتصاعدة طالما استمر العدوان والحصار”.

كما وجه سريع تحذيراته إلى المواطنين السعوديين و كافة العاملين في الشركات الأجنبية إلى الابتعاد عن كافة الأهداف الحيوية كونها أصبحت أهداف مشروعة .

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