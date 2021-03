السيسي يعد سيدة التقاها بالصدفة بالاستجابة لمطالبها بشأن قانون الأحوال

قامت صفحة المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية في مصر على “فيسبوك”، بنشر فيديو لجولة قام بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حيث التقى بالمواطنين، وناقش سيدة بشأن مطالبها.

كما أشارت الرئاسة المصرية في منشورها على “فيسبوك”، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد قام بجولة تفقدية بعد ظهر الجمعة للأعمال الإنشائية الخاصة بتطوير شبكة الطرق والمحاور بالقاهرة.

مضيفة أن الرئيس المصري “تابع خلال الجولة مشروعات تطوير الطرق والمحاور الرئيسية وشبكة الكباري الجديدة بمنطقة محور الشهيد .ومحور شنزو آبي الذي يربط حي مدينة نصر ومنطقة شرق القاهرة بأحياء التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة والتجمعات السكانية والعمرانية الجديدة على امتداد طريق السويس حتى العاصمة الادارية الجديدة. الأمر الذي ساهم بشكل كبير في سهولة حركة المواطنين والمركبات وإنهاء التكدس المروري بتلك المناطق”.

و تابع البيان: “اطلع الرئيس على مستجدات الأعمال الجارية لتطوير مدينة الأمل. من طرق وخدمات شاملة بالاضافة الى تفقده لأعمال التجديد والتطوير الشامل لحديقة الطفل بالحي السادس بـمدينة نصر. وقد التقى بإحدى السيدات من المواطنات التي تصادف وجودها حيث استمع لها وناقشها في بعض المطالب التي عرضتها”.

وفي الفيديو أكد الرئيس السيسي، للمواطنة أن تعديلات قانون الأحوال الشخصية الجديدة ستكون لصالح الأم والأهل.

قائلا للمواطنة: “حريصون على أن يخرج قانون الأحوال الشخصية بشكل متوازن، ويوفر التوازن بين كل الاعتبارات، الأم والأهل”.

من جانبها، ردت المواطنة على الرئيس المصري: “ليس لنا غيرك والله العظيم، ودائما أدعمك. أنت حبيبنا والله”، ليشكرها السيسي في المقابل

