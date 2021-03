محكمة الجنايات تخطر بفتح تحقيقات لجرائم الحرب في فلسطين

أكدت محكمة الجنايات الدولية قيامها بإرسال إخطارات إلى الحكومتين الفلسطينية و الإسرائيلية من أجل البدء بتحقيقات في جرائم حرب .

حيث أوضحت المدعية العامة في بيان لها أن” خطابات الإخطار بموجب المادة 18 أُرسلت في التاسع من مارس الجاري إلى كل الأطراف المعنية، بما يشمل إسرائيل والفلسطينيين “، وفقاً لروسيا اليوم .

و أكد البيان أن أمام جميع الأطراف فترة شهر لتقديم طلب تأجيل التحقيقات إلى محكمة الجنايات ، و ذلك في حال كان أحد الأطراف قد بدء بتحقيقات خاصة في القضايا .

و كانت قد أكدت الحكومة الفلسطينية أنها تسلمت الإخطار ، بينما لم ترضى وزارة الخارجية الإسرائيلية التعليق على الموضوع مبينةً انها هذه المعلومات تكشف للمحكمة فقط .

الخارجية الفلسطينية ترسل وفد إلى لاهاي لبحث جرائم حرب إسرائيلية

أعلن وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي، عن التحضير لزيارة إلى لاهاي من أجل لقاء المدعية العامة للجنائية الدولية، بعد قرار فتح تحقيق في جرائم حرب إسرائيلية محتملة في فلسطين.

وأوضح وزير الخارجية الفلسطينية في حديث لبرنامج “ملف اليوم” عبر تلفزيون فلسطين، أنه سيتم التشاور مع المدعية العامة بخصوص الخطوات المقبلة بعد إعلان المحكمة الجنائية بدء التحقيق في جرائم إسرائيل.

كما سيتم بحث موعد بدء اتخاذ خطوات عملية على الأرض، والإجراءات المطلوبة من الجانب الفلسطيني، وتحديد موعد حضور الوفود الأولى للمحكمة الجنائية الدولية للتحضير لبدء التحقيق في جرائم إسرائيل.

وقال وزير الخارجية الفلسطينية في حديثه للتلفزيون: “نحن الآن في إطار الانتظار لتحديد الموعد المناسب للزيارة للطرفين لاستكمال مثل هذه الخطوة الحقيقية ”.

وأكد المالكي على وجود تواصل مستمر مع مكتب المدعية العامة بشكل مباشر وغير مباشر، بحسب RT.

وأضاف المالكي: “نحن الآن في مرحلة تقييم الأمور ووضع خطة عمل متكاملة، ووضع استراتيجية كاملة لكيفية العمل مع المحكمة، وما هي العناصر التي يجب أن نحركها، وآلية الحراك والاحتياجات البشرية والخبراتية والمحلية والعربية والدولية المطلوبة، وكيفية تعزيز بعثتنا في لاهاي، وتطوير قوانيننا المحلية لكي تتواءم مع ميثاق روما الأساسي فيما يتعلق بفتح تحقيقات على مستوى المحاكم المحلية الفلسطينية وغيرها من الأمور”.

