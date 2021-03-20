ارتفاع جديد.. أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في السودان 20-3-2021

شهدت أسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني، اليوم السبت، ارتفاعا طفيفا في السوق الموازي تزامنا ومحاولة البنك المركزي تخفيض سعر الصرف بنسبة طفيفة .

وقفزت أسعار الدولار الامريكي اليوم ليصل متوسط سعر الدولار الامريكي 383جنيها فيما بلغ اعلى سعر للدولار الامريكي لدى تجار السوق الموازي عند 386 جنيها .

كما و اعلن البنك المركزي عن رفع السعر التأشيري للدولار اليوم السبت الى 378.4292جنيها بعد ان كان قد تراجع الى 377.8269جنيها .

العملة الصرف مقابل الجنيه الدولار الامريكي 383.00 جنيها الريال السعودي 102.00 جنيها الدرهم الاماراتي 104.00 جنيها اليورو 456 جنيها الجنيه الاسترليني 525.00 جنيها الجنية المصري 24.30 جنيها الدينار البحريني 1000 جنيها الريال القطري 103 جنيها

هدد عدد من المغتربين السودانيين باطلاق نداءات لجميع المغتربين بكافة دول العالم لوقف التحويلات المالية لكافة البنوك السودانية.

هذا وقد كشف المغتربين بأن خطوتهم هذه تأتي بسبب المعاملة التي وصفوها بـ”السيئة” من قبل الدولة على حد قولهم، بحسب “الانتباهه أون لاين”.

حيث أوضحو أنهم طالبوا مقابلة وزير المالية عقب ثلاثة وقفات احتجاجية لهم، نسبة لرفع رسوم معاملاتهم من قبل شركة المهاجر العالمية، بحجة أنها رسوم أرضية موانئ.

يذكر أن 8 آلاف مغترب عانوا من تلك الرسوم العالية التي فُرضت عليهم، لإتمام عملية تخليص سياراتهم “الإفراج المؤقت”.

كما ذكر المتضررين أنهم قُوبلوا بلهجة حادة من قبل مكتب وزير المالية، حيث أنهم وصفوا المعاملة بأنها غير لائقة، قائلين تمت معملتنا “كأننا أجانب”.

مهددين بإطلاق رسائل للمغتربين لوقف تحويلاتهم بالبنك، لعدم التزام الحكومة الانتقالية بوعودها التي أطلقتها.

وفي سياق متصل، في وقت سابق من مارس جاري، أطلق مغتربون شكاوى من تأخير استلام تحويلاتهم الماديةعبر البنوك المحلية حيث قال مغتربون عبر منشورات على فيسبوك إن البنوك أبلغتهم أن عليهم الانتظار عدة أيام لاستلام تحويلات مالية قاموا بإرسالها إلى ذويهم.

من جهة أخرى بثت فتاة مقطعًا مباشرًا من أحد البنوك المحلية حيث يتكدس العشرات من المواطنين لاستلام تحويلات عبر ويسترن يونيون، حسبما أفاد موقع (متاريس) السوداني.

وبحسب مقطع فيديو آخر احتج مواطنون على منعهم دخول البنك بعد استجابتهم لنداء الحكومة بتحويل أموالهم بصورة شرعية.

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