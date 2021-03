الجبير: لايوجد تغير بين إدارة بايدن وتراقب تجاه السعودية

صرح عادل الجبير، وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، أنه لا فرق بين نهج إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وإدارة الرئيس السابق، دونالد ترامب، تجاه السعودية.

وجاءت تصريحات الجبير ، في مقابلة مع قناة “عرب نيوز” باللغة الإنجليزية، أكد فيها بأن: “علاقاتنا قوية وديناميكية ومتعددة الأوجه. وإدارة بايدن أكدت بكل وضوح أنها متمسكة بالدفاع عن السعودية والسعوديين ضد التهديدات الخارجية. كما أكدوا بشكل واضح أنهم سيواصلون تزويد السعودية بالأسلحة الدفاعية من أجل ضمان قدرتها على حماية نفسها”.

وتابع الوزير السعودي: “لذلك لا أرى تغيرا كبيرا بين هذه الإدارة والإدارة السابقة فيما يخص التزامها تجاه السعودية”.

وشدد: “علاقاتنا مع الولايات المتحدة استراتيجية. لدينا مصالح اقتصادية ومالية. نعمل على مكافحة التطرف والإرهاب”.

واضاف الوزير : “نعمل على تحقيق الاستقرار في المنطقة، سواء أكان ذلك من خلال محاولات إحلال السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، أم في لبنان وسوريا والعراق وإيران وأفغانستان، أو بمحاولة تخفيف حدة التوتر بين الهند وباكستان، أو إعادة الاستقرار في السودان، أو العمل على إنهاء الحرب في ليبيا، أو التعامل مع دول مجموعة الخمس في حربها ضد بوكو حرام”، وفقا لموقع روسيا اليوم.

وأكدت واشنطن في وقت سابق، أنها ملتزمة بالدفاع عن المملكة العربية السعودية، وذلك عقب استهداف الحوثيين منشآت نفطية تابعة لشركة أرامكو السعودية.

وفي هذا الشأن قالت السفارة الأمريكية في الرياض، عبر تويتر: "تقف الولايات المتحدة الى جانب المملكة العربية السعودية وشعبها"، مؤكدة "أن التزامنا بالدفاع عن المملكة وأمنها أمر

واعتبرت أن “اعتداءات الحوثيين الشنيعة على المدنيين والبنية التحتية الحيوية تُظهر عدم احترامهم للحياة البشرية وعدم اهتمامهم بالسعي لتحقيق السلام“.

وأطلقت الولايات المتحدة الأمريكية تحذيرات عاجلة إلى رعاياها في السعودية على خلفية تفجيرات في الظهران والدمام والخُبر من جراء هجمات حوثية.

ووردت أنباء عن سماع أصوات تفجيرات في مدينة الظهران السعودية، تزامناً مع تصعيد عسكري كبير بين السعودية وجماعة أنصار الله في اليمن، بحسب المشهد اليمني.

وكانت قد أعلنت جماعة أنصار الله التابعة للحوثي عن استهدافها لشركة أرامكو الاسبوع الماضي، ومواقع عسكرية أخرى في الدمام ضمن عملية “توازن الردع السادسة”.

