غرفة العمليات اللبنانية تبدأ بمرحلة جديدة لمواجهة كورونا

أكدت غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث في لبنان قراراً ينص على البدء بالمرحلة الرابعة من خطة مواجهة انتشار فيروس كورونا في البلاد .

حيث أصدرت غرفة العمليات بياناً قالت فيه “سيتم البدء في استراتيجية التخفيف التدريجي لقيود الإغلاق، التي سيباشر تنفيها بدءا من 22 مارس/آذار الجاري”، وفقاً لسبوتنيك .

و أوضحت الغرفة أن إجراء منع التجول ستبقى سارية خلال المرحلة الرابعة ، لكنها ستطبق بشكل مخفف ، من الساعة الثامنة مساءً إلى الخامسة صباحاً ، باستثناء العاملين في المجال الصحي و الأمني .

في حين سيتم تمديد فترة السماح بالعمل للقطاعات التجارية و الصناعية و ذلك حتى الساعة السابعة مساءً ، مع التشديد على كافة الإجراءات الوقائية المتبعة .

و أوضحت الغرفة أن قرار منع التجمعات و المناسبات الاجتماعية و الدينية سيظل سارياً ، بينما سيتم رفع نسبة التشغيل في المصارف و المعامل إلى 100 % .

و يذكر أن الوضع الصحي في لبنان متزعزع بسبب الانتشار الكبير للفيروس المستجد ، حاله حال الليرة اللبنانية التي تسجل ادنى مستويات في تاريخها .

هذا و يشار إلى أن لبنان و الأردن تصدرتا قائمة الدول العربية التي سجلت أعلى معدلات إصابة ووفيات بفيروس كورونا، عقب دولة العراق والمغرب، وفقا لإحصائية نشرتها مؤخراً وكالة “رويترز”.

حيث دخل لبنان إلى القائمة، فحل في المركز الخامس على مستوى الإصابات حيث سجلت 401826، بينما تجاوزت وفياته عدد الوفيات في الأردن، حيث بلغت 5134 وفاة.

وأعلنت قوى الأمن الداخلي اللبناني، في الأول من مارس/ آذار الجاري، إجراءات مراحل التخفيف التدريجي مؤكدة أنه لا داعي لحصول المواطنين على إذن من المنصة للتجول.

وأوضحت قوى الأمن الداخلي في بيان لها، أنه لا حاجة لحصول المواطنين على إذن من المنصة للتجول، وإنما ينحصر ذلك بالدخول إلى المؤسسات التالية: السوبر ماركت (24 ساعة)، ميني ماركت (6 – 18 ساعة)، المتاجر الكبرى (7 – 19 ساعة)، المصارف (8 – 15 ساعة)، مراكز التزلج (7 – 17 ستاعة).

ووفقاً للإجراءات الجديدة يحظر الدخول والخروج إلى الطرقات والشوارع اعتباراً من الساعة الثامنة مساءً حتى الخامسة صباح اليوم التالي.

كما تُمنع التجمعات الدينية والمناسبات الدينية والاجتماعية، وأيضاً التجمعات على الأرصفة والشواطئ باستثناء الرياضة الفردية مع بقاء الحدائق العامة مغلقة.

