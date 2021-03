آلاف الجرعات من لقاح “سينوفارم” الصيني تصل مصر

كشفت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، اليوم السبت، استقبال 300 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد، من إنتاج شركة “سينوفارم” الصينية، هدية من الصين.

حيث أنه من المقرر خضوع الشحنة الجديدة للتحليل في معامل هيئة الدواء المصرية قبل استكمال تطعيم الأطقم الطبية والفئات المستحقة من المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.

كما يتم تطعيم الفئات المستحقة من المواطنين من خلال 40 وحدة صحية على مستوى الجمهورية، وذلك بعد التسجيل على الموقع الإلكتروني المخصص لتسجيل الفئات المستحقة لتلقي اللقاح.

وحصل لقاح “سينوفارم” الصيني على موافقة الطوارئ من هيئة الدواء المصرية، حيث بلغت فعاليته في الوقاية من فيروس كورونا 86 في المئة، وفي إنتاج الأجسام المضادة 99 في المئة، وفي الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة 100 في المئة.

وسبق لمصر أن تلقت 300 ألف جرعة من لقاحات فيروس كورونا من إنتاج شركة “سينوفارم” الصينية في فبراير الماضي.

وتشهد مصر منذ 7 مارس الجاري، زيادة تدريجية في حالات الإصابة بكورونا، إذ سجلت حينها 581 حالة، وصولا إلى 645 يوم الأربعاء.

كما ينتاب الحكومة المصرية تخوفات من ارتفاع أعداد الإصابات بشكل كبير خلال شهر رمضان المقبل، حيث حذّر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، من بعض “العادات المصرية” المتعارف عليها خلال شهر رمضان، والتي قد تؤدي إلى تزايد أعداد حالات كورونا، الأمر الذي يستوجب “الحرص الزائد من الجميع”.

ومن جهته صرح رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطب الوقائي في وزارة الصحة المصرية ، الدكتور محمد عبد الفتاح، إن أعداد الإصابات خلال الشهر الأخير تتراوح بين 550 إلى 650 حالة يوميا، مع وجود زيادة طفيفة حاليا في بعض المحافظات “لكنها لا تدعو للقلق إلى الآن”.

وأوضح أن “الالتزام بالضوابط الاحترازية، قد ينجينا من زيادة جديدة في الأعداد، والتأثر بالموجة الثالثة المحتملة”.

