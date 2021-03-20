البرلمان العراقي على موعد مع ثلاث قوانين مفصلية

أشار النائب في البرلمان العراقي جواد الموسوي إلى أن مجلس النواب سيقوم بالتصويت على ثلاث قرارات مفصلية خلال الفترة القادمة.

حيث نقلت وكالة المعلومة عن الموسوي قوله أن “ البرلمان العراقي اليوم قد يشهد التصويت على قانون الموازنة الاتحادية ، و من ثم التفرغ للتصويت على قانون إدارة الدولة العراقية”.

في حين أن القانون الأبرز في الذي سيتم التصويت عليه خلال الأسبوعين القادمين ، هو موعد حل البرلمان الحالي ، مبيناً أنه ضمن الخطط السياسية المتوقعة .

و أوضح النائب أن “النشاط السياسي في مجلس النواب غير مسبوق بتاريخه حيث يشهد الاستعداد للتصويت على ثلاثة قوانين عالقة خلال الأسبوعين المقبلين”.

و يذكر أن البرلمان العراقي قام خلال جلسته الأخيرة التي عقدها يوم الخميس المنصرم ، بإقرار قانون المحكمة الاتحادية التي كانت تدور حوله أسئلة كثيرة.

حيث نقلت وكالة المعلومة عن المكتب الإعلامي للبرلمان بيانه الذي قال فيه أن “مجلس النواب، صوت على قانون التعديل الاول (الامر رقــــــم 30 لسنة 2005م) قانون المحكمة الاتحادية العليا”.

و تم التصويت على القرار بحضور 205 نواب ، خلال الجلسة الـ 45 من الدورة النيابية الرابعة السنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الأول .

العقابي يتحدث عن أهم المشاكل التي تواجه قانون المحكمة الاتحادية

تحدث حسين العقابي أحد أعضاء اللجنة القانونية النيابية عن أبرز المشاكل و العقبات التي تعرقل تمرير قانون المحكمة الاتحادية على الرغم من الاتفاق على أغلب البنود.

حيث نقلت المعلومة عن العقابي تصريح الذي قال فيه أن “قانون المحكمة الاتحادية مرر بأهم فقراته وما تبقى من فقرات هي بسيطة يمكن تمريرها باي وقت”.

و أضاف أن “اعتراض القوى الكردية تتلخص باليات التصويت داخل المحكمة حيث تصر الاحزاب الكردية على التصويت وفقا للأغلبية في حين ان المنطق القانوني يشير الى التصويت وفق ثلثي الاعضاء”.

كما بين أن “عمل الفقهاء هو اصيل ولا يمكن تحويله الى استشاري حيث تنص المواد الدستورية على عدم امكانية تشريع أي قانون مخالف للشريعة الإسلامية”.

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