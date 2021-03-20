الصحة الإماراتية: أكثر من 7 ملايين جرعة تم تطعيمها في البلاد

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية أن مجموع جرعات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، التي تم تقديمها في البلاد، بلغت 7 ملايين و124 ألفا و146 جرعة.

واشارت الصحة الإماراتية، انه توزيع اللقاح 72.03 جرعة، لكل 100 شخص، حيث تم تقديم 143 ألفا و680 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، بالبلاد، وفقا لموقع روسيا اليوم.

وفي السياق، بعثت دولة الإمارات العربية المتحدة شحنة ثانية من اللقاح الروسي “سبوتنيك – في” المضاد لفيروس كورونا المستجد”، إلى قطاع غزة والتي تحتوي على 38700 جرعة، تسلمتها وزارة الصحة الفلسطينية عبر معبر رفح، مساء الخميس الماضي.

في المقابل أعربت وزارة الصحة الفلسطينية ، في بيان، عن شكرها وامتنانها لدولة الإمارات على هذا الدعم الذي يعزز من الإجراءات الصحية في مواجهة جائحة كوفيد-19 في قطاع غزة.

ووفق وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، فقد ثمنت الوزارة دور كل من ساهم في تسهيل وصول هذه الشحنة إلى قطاع غزة.

ويأتي تسليم هذه الشحنة فيما كانت دولة الإمارات قد أرسلت، في فبراير الماضي. 20 ألف جرعة من لقاح “سبوتنيك – في” الروسي المضاد لكوفيد-19.

ويمكن اعتبار هذه المساعدات في إطار التزام دولة الإمارات المستمر بدعم الشعب الفلسطيني، وتعزيز جهود الكوادر الطبية في مكافحة الجائحة.

وقامت دولة الإمارات في هذا الصدد بإرسال 3 طائرات مساعدات طبية تحمل 36.6 طن. بالإضافة إلى 10 آلاف جهاز فحص كورونا و10 أجهزة تنفس، ليستفيد منها 36.6 ألف من الكوادر الطبية.

وفي بداية عام 2021، قامت دولة الإمارات بإرسال مساعدات إغاثية عاجلة لدعم 10 آلاف أسرة في قطاع غزة حيث قامت بتقديم 808 أطنان من المساعدات الإغاثية.

حيث وصل إجمالي المساعدات الإماراتية لفلسطين، خلال الفترة من 2010 حتى الآن. إلى مبلغ 1.14 مليار دولار، منها مبلغ 254 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة. وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى “الأونروا”.

وفي السياق، رحبت قطاعات مختلفة من الفلسطينيين بتزويد دولة الإمارات العربية قطاع غزة بلقاحات مضادة لفيروس كورونا، في ظل الحصار المفروض منذ فترة طويلة والذي يمنع إدخال اللقاحات المضادة للفيروس إلى القطاع

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