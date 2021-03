البرهان يفتتح اكبر مجمع لأسواق البيع المخفض بالسودان

يفتتح عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي، غدا الأحد، اكبر مجمع لأسواق البيع المخفض في السودان، الذي أقامته المؤسسة التعاونية الوطنية، بالخرطوم بحري، بمشاركة أكثر من (٢٨) شركة.



ومن جانبه قال اللواء عادل العبيد، مدير عام المؤسسة الوطنية اللواء، في مؤتمر صحفي، ان:” الأسواق توفر كل البضائع والسلع الغذائية الاستهلاكية، التي يحتاجها المواطن، بمواصفات وجودة لمنتجات من قبل شركات كبرى”.

وشدد اللواء على ان:”تعدد منافذ البيع يحقق تنافسية الاسعار، وتعدد الخيارات للمواطن، من اجل تخفيف اعباء المعيشة، و(ارضائه) كهدف (استراتيجي) تسعى اليه المؤسسة”.

وأكد العبيد، عن:” وجود توجه لتوسعة نشاط السوق لتوفير الغاز الطهي قريباً، عن طريق نظام التعبئة المباشرة للاسطوانات من قبل شركة النيل للغاز، كذلك سيشهد افتتاح معارض خاصة بموسم رمضان”

واوضح انه سيكون هناك معرض للأجهزة الكهربائية ذات الاستخدام اليومي الأثاث المنزلية، مؤكدا ان:” المؤسسة شرعت في الاتصال بشركات السكر الكبرى، لتوفيره بكميات كبيرة وبأسعار مخفضة للمواطنين”.

كما وأشار إلى ان:” الاسواق تقدم خدمات تمس حياة المواطن مباشرة، وذلك من خلال مصنع بيع (الكسرة) باسعار تقل بنسبة ٥٠٪، لافتا الى ان المرحلة المقبلة ستشهد اقامة أسواق في مناطق كرري، الشجرة والعودة”.

واشار العبيد الى ان المؤسسة الوطنية التعاونية، تكونت عبر استقطاع اشتراكات شهرية لأفراد القوات المسلحة، وتسدد منذ العام 1969 إلى يومنا هذا، وفي عام 1972 تم تسجيلها كجمعية تعاونية.

أصدر عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، قرارا رسميا يتم بموجبة إخراج قوات جيش تحرير السودان، بقيادة مني أركو مناوي ، من المدينة الأولمبية ، وترحيلهم إلى معسكر السليت .

وجاء قرار البرهان عقب ان استولت قوات مناوي على المدينة الاولمبية الامر الذي قاد اللجنة لاخلاءها والخروج منها، وفقا لموقع أخبار السودان.

وفي السياق، أنتقد مني أركو مناوي، رئيس حركة جيش تحرير السودان، انتقد لجنة إزالة التمكين عبر تغريدة له على صفحته في “تويتر” واصفاً إياها بـ”المسيسة”.

كما ذكر مناوي أن إزالة التمكين تمارس مسلسلاً لتقطيع جسد الوطن، داعياً لضرورة الانتباه لها، بحسب “الانتباهه أون لاين”.

وقال مناوي في تغريدته “الطريقة التي تعمل بها لجنة إزالة التمكين (السياسية) يجب أن ننتبه لها، وإلا نصبح مجرد مشاهدين لمسلسل تقطيع جسد الوطن”.

وفي سياق متصل، قالت منظمة الدعوة الإسلامية في السودان، أنها تُحمل لجنة إزالة التمكينمسئولية أي حوادث أو اعتداءات تقع بمبانيها.

وأوضحت الدعوة الإسلامية أنه منذ صدور قرار لجنة إزالة التمكين الذي قضى بالحجز على أصول المنظمة، وأوقافها، وتشريد موظفيها، في شهر أبريل من العام الماضي، بحسب “الانتباهه أون لاين”.

مؤسسات المنظمة للتعديات المستمرة، من انتهاكات وتعديات، وبدورها قامت المنظمة بتوثيق كل هذه التعديات، فضلاً عن شروع المنظمة في الإجراءات القانونية لاسترداد حقها.

وبحسب بيان صادر من منظمة الدعوة الإسلامية، فإن الحريق الذي اندلع في مبنى رئاسة المنظمة في الـ24 من شهر فبراير 2021، دون أسباب واضحة، يعتبر امتداداً للتعديات التي تتعرض لها المنظمة.

هذا وقد اتهمت المنظمة جهات لم تسمها، بأنها قامت بافتعال الحريق.

وفي وقت سابق قال حزب الأمة الأصل برئاسة مبارك الفاضل، منتقداً لجنة إزالة التمكين، حيث قال أنها غير مختصة بملاحقة المتورطين في الاعتداء على المال العامومرتكبي الجرائم ضد الدولة.

