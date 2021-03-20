سجلت 3 قوائم، السبت، مع أولى ساعات فتح باب الترشح لانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني.

وأكد المدير الإقليمي للجنة الانتخابات المركزية في قطاع غزة، جميل الخالدي، أن عدة قوائم تقدمت بطلبات تسجيل خلال الساعات الأولى لانطلاق عملية الترشح، رافضا تقديم المزيد من التفاصيل.

وقال الخالدي، في تصريحات إعلامية: “الأمور تسير بالشكل الصحيح، وهناك إقبال على الترشح.

ومن المبكر الحديث عن أعداد القوائم المرشحة أو طبيعتها” مشيرًا إلى أن العملية تسير وفق الإجراءات القانونية.

وصباح السبت، أعلنت لجنة الانتخابات المركزية بدء استقبال طلبات الترشح لانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني للعام الجاري، حتى مساء الأربعاء 31 مارس/ آذار الحالي.

وأوضحت اللجنة، في بيان لها تلقت “العين الإخبارية” نسخة منه، أن استقبال الطلبات في المقر العام لها بمدينة البيرة والمقر الإقليمي بغزة، ويشمل أيام العطل الرسمية.

ولفتت إلى أن الترشح من خلال قوائم انتخابية على أساس التمثيل النسبي الكامل ولا تُقبل طلبات الترشح الفردية.

بحيث لا يقل عدد مرشحي القائمة عن 16 ولا يزيد على 132 مرشحًا.