سقوط متكرر.. البيت الأبيض يكشف ما جرى على سلم الطائرة الرئاسية

تعرض الرئيس الأمريكى، جو بايدن لموقف محرج أمام الأمن الرئاسي بسبب تعثره وسقوطه ثلاث مرات وجثا على ركبيته, حيث كشف متحدث باسم البيت الأبيض، اليوم السبت سبب سقوط الرئيس الأميركي جو بادين، أثناء صعوده سلم طائرته الرئاسية.

وقد أظهر مقطع فيديو سقوط الرئيس الأمريكي جو بايدن ، 3 مرات متتالية، أثناء صعوده درجات السلم المؤدي إلى طائرة “إير فورس ون”، الجمعة، المتجهة إلى أتلانتا من جوينت بيس أندروز في ماريلاند

كما ألقت كارين جان بيير، نائب المتحدث باسم البيت الأبيض ، باللوم في هذه “السقطات” على الطقس الذي كان عاصفا، إذ كانت الرياح قوية للغاية، حسبما نقلت صحيفة “ذا غارديان” البريطانية.

وأضافت كارين في حديثها للصحفيين بالطائرة الرئاسية: “الجو عاصف للغاية، وصعدت الطائرة بصعوبة. صحة الرئيس جيدة ولا يوجد إصابات”.

وردا على سؤال عما إذا كان طبيب قد فحص الرئيس الأمريكي بايدن ، أوضحت كارين قائلة : “كل ما يمكنني قوله إنه بخير، ويواصل أعماله كالمعتاد”.

وعلى ما يبدو لم يعد جو بايدن السياسي الأميركي الوحيد الذي تعثر أثناء صعوده سلم الطائرة، إذ سبق أن تعثر مايك بنس، نائب الرئيس السابق، على درج الطائرة الرئاسية في يونيو الماضي.

وفي ذات الشهر أيضا، رصدت الكاميرات الرئيس السابق دونالد ترامب وهو يسير “بحذر” عند منحدر بالأكاديمية العسكرية الأميركية في ويست بوينت، وقد علّق وقتها بالقول إن تعثره، إن حدث، سيكون محل استغلال وسائل الإعلام.

