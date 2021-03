عين عيسى تشهد على معارك بين قسد و الفصائل التركية

أكدت بعض المصادر المطلعة في مدينة عين عيسى (شمال شرق سوريا) وقوع قتلى و جرحى في معارك بين تنظيم قسد و الفصائل الموالية لتركيا .

حيث أشارت المعلومات أن المعارك الدامية التي اشتعلت أسفرت عن مقتل ضابط تركي ، وإصابة 3 جنود يتبعون لإحدى الفصائل المدعومة تركياً، وفقاً لقناة العالم .

في حين قُتل عنصران من قوات سويا الديمقراطية المسيطرة على مدينة عين عيسى ، و التي تعد بمثابة العاصمة الحيوية للتنظيم قسد .

و أوضحت أن القوات التركية تمكنت من الدخول إلى ثرية صيدا باتجاه صوامع شركراك ومدينة تل أبيض بريف الرقة، من أجل ابحصول على جثث القتلى.

و الجدير بالذكر أن سكان قرية صيدا و بعض القرى المجاورة استطاعوا العودة إلى بيوتهم بتنسيق مع القوات الروسية الرديفة لقوات النظام.

أصابت صواريخ أُطلقت من مناطق تسيطر عليها القوات الحكومية في سوريا منطقةً حدودية في جنوب تركيا من دون أن تتسبب في إصابات أو أضرار، على ما ذكرت وزارة الدفاع التركية.

وسقطت صواريخ في حقل خال في إقليم كيليس الحدودي، بحسب ما قالت الوزارة، مضيفة أن تركيا “بعثت إشعارا” لروسيا تطلب فيه “وقف إطلاق النار” ومشيرة إلى أن “اهدافا محددة قد تم ضربها على الفور ردا على ذلك”.

كذلك، وضعت أنقرة قواتها في المنطقة في حالة تأهب.

وفي مارس الماضي، اتفقت تركيا وروسيا على وقف لإطلاق النار في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا لمنع التصعيد بعد مقتل 36 جنديا تركيًا في هجوم شنه الجيش السوري بدعم من روسيا.

وتشهد منطقة الحدود السورية التركية بعض الاضطرابات والهجمات المتفرقة من وقت لأخر مما يجعلها بحالة غير مستقرة على الرغم من اتفاقيات خفض التصعيد بين روسيا وتركيا وسوريا وإيران.

في سياق متصل، أفادت مصادر محلية في السادس من مارس الجاري، بحدوث انفجارات نتيجة سقوط صواريخ على بلدتي الحمران وترحين بريف حلب، استهدفت حراقات البترول في المنطقة.

و أدت الانفجارات الى مقتل شخص على الأقل وإصابة أخرين.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الصواريخ مصدرها مناطق سيطرة القوات الحكومية السورية في حلب شمالي سوريا، وبحسب المصدر تم الاستهداف بـ 3 صواريخ أرض-أرض، سقطت قرب سوق ومحطات تكرير النفط الخام قرب منطقة الحمران بريف جرابلس شمال شرق محافظة حلب.

