هيكل : لا يوجد تقارب حالي بين القاهرة و أنقرة

أوضح أسامة هيكل وزير الإعلام في الحكومة المصرية أن التقارب السياسي بين القاهرة و أنقرة غير وارد في الوقت الحالي، لكنه مطروح وفقاً لمصالح الشعبين .

حيث قال في تصريح له أن “ما يتعلق بالتقارب بين مصر وتركيا هو مشوار طويل، كلامي مخصص في الجانب الإعلامي، وتحديداً حول الخطوة التركية التي ترتبط بالقنوات الموجهة للداخل المصري بشكل خاص”، وفقاً لسبوتنيك .

و أضاف هيكل : “نحن لا نصف تلك القنوات بأنها قنوات مصرية، إنما نقول إنها قنوات معادية، حيث يوجد داخل الدولة المصرية معارضة، وبالتالي تستطيع القنوات المعارضة العمل من الداخل ” .

كما أوضح الوزير ان هذه القنوات لم تصل إلى مبتغاها لأنه وفقاً لقوله أن “الناس في مصر فطنت إلى تلك القنوات، وبالتالي لم تكن مشاهدتها بالشكل الذي يأمله القائمون عليها”.

و جاءت هذه التصريحات عقب قيام الحكومة التركية بإجبار بعض القنوات المصرية المعارضة التي تبث من تركيا بالتوقيع على مواثيق الشرف الإعلامي .

و في الإطار التعاوني ، قال وزير الخارجية التركية مولود تشاووش أوغلو أن بلاده قد تقوم بالتوقيع على اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع مصر .

إذ صرح أوغلو أن “يمكنها التوقيع على اتفاقية مع مصر من خلال المفاوضات بشأن ترسيم حدود المناطق البحرية، اعتمادًا على “المسار الذي ستتطور فيه العلاقات”.

و أكد أن ” مصر أظهرت احتراما للحدود الجنوبية لجرفنا القاري عند توقيعها على الاتفاق مع اليونان، والآن تواصل (مصر) أنشطتها على الجرف القاري الخاص بها، دون دخول جرفنا القاري”.

شكري: تغيير السياسة التركية تجاه مصر سيكون أرضية ومنطلقا للعلاقات

أكد سامح شكري وزير الخارجية المصري، حرص بلاده على استمرار العلاقة بين الشعبين المصري والتركي، قائلا” أن المواقف السياسية السلبية من الساسة الأتراك لا يعكس العلاقة بين الشعبين”.

واضاف سامح شكري “إذا ما وجدنا هناك تغييرا في السياسة التركية تجاه مصر وعدم تدخل في الشؤون الداخلية وانتهاج سياسات إقليمية تتوافق مع السياسة المصرية، قد تكون هذه أرضية ومنطلقا للعلاقات الطبيعية”.

وأضاف شكري أمام نواب لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان أنه لم توجد علاقات خارج القنوات الدبلوماسية الطبيعية.





