الفنان مدحت صالح يكشف أسرار استمرار زواجه الحالي

حل الفنان المصري مدحت صالح ضيفا في برنامج “الدوبلكس” تقديم أبلة فاهيتا، وكشف عن سر استمرار زواجه الحالي قائلا: “زوجتي الحالية معايا بقالنا 11 سنة، واستمرار الزواج لأنها مريحاني وهي هادية وأجمل حد في عينيا”.

ووجهت أبلة فاهيتا بعض الأسئلة المحرجة إلى الفنان مدحت صالح في فقرة بعنوان “سؤال وعقاب” ليضطر أن ينفذ العقاب التي طلبته منه بسبب تهربه من إجابة الأسئلة، حيث قام بالغناء وعلى كتفه ثعبان، ولعب بالصاجات، كما ارتدى باروكة ورقص دبكة، وفقًا لـ(اليوم السابع).

وكشف مدحت صالح عن صداقته بالفنانة الراحل صباح قائلا: “صباح من أحلى السيدات اللي بشوفها في حياتي وهي تركيبة تخلى الإنسان يكون مقبل على الحياة وهي من أجمل القلوب اللي بشوفها بس كانت بتخاف جدا”.

وأضاف مدحت صالح: “بمناسبة إن صباح بتخاف في مرة كنا رايحين حفلة في العراف وكنت معاها في الطيارة وروحت أقولها تخيلى لو مكان الكرسيين اللي إحنا قاعدين عليهم وقعوا فاجأة كانت بتترعش وتخاف جدا”.

وعن منع مطربي المهرجانات قال مدحت صالح: “أنا مش مع منع حد، يا رب كل المصريين يغنوا ولكن أنا مع أحل المشكلة أشوف مشكلتي معاهم في إيه بالظبط وأحاول أحلها وأديهم فرصتهم ينطلقوا ويشتغلوا”.

وطلبت منه أبلة فاهيتا غناء بعض كلمات الأغاني على ألحان أغنيات أخرى، من بينهم كلمات أغنية “بوس الواوا” للنجمة هيفاء وهبي على لحن أغنية “المليونيرات”، الأمر الذي أضحك الجمهور الحاضر للحلقة.

على صعيد متصل، يستعد الفنان مدحت صالح لطرح أغنية جديدة تحمل الطابع المبهج قريب من طريقة أغاني المهرجانات، على أن تكون الأغنية بأداء فردي “سينجل”.

وسيتعاون النجم مدحت صالح مع الشاعر مؤمن راجح، والملحن وليد نور، والموزع إسلام فتحي، في الأغنية الجديدة التي لم يستقر على اسمها بعد.

وأكد الشاعر مؤمن راجح بأن الأغنية تأخذ طابع أغاني المهرجانات المبهج، وسيقدمها مدحت صالح بشكل جديد ومختلف.

وأضاف راجح بأنه تعاون من قبل مع الفنان المصري، خلال أغنية “واجب عليا”.

وكان آخر ظهور للنجم مدحت صالح خلال مهرجان الموسيقى العربية في دورته رقم 29 بدار الأوبرا المصرية، حيث قدم عددًا من أغانيه الكلاسيكية.

