تأجيل إطلاق قمر “شاهين سات” السعودي على متن صاروخ روسي

أعلنت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية اليوم السبت، عن تأجيل إطلاق القمر السعودي “شاهين سات” على متن صاروخ روسي.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس” الخبر عن مدينة الملك عبد العزيز قائلة: “تم تأجيل إطلاق القمر السعودي 17 (شاهين سات) على متن الصاروخ الروسي Soyouz2 الذي كان مقررًا قبل قليل”.

وأوضحت المدينة أنه سيتم تحديد موعد آخر لإطلاق الصاروخ الروسي، دون أن تكشف معلومات إضافية بعد.

وكانت وسائل الإعلام السعودية قد بدأت بثا مباشرا بانتظار لحظة الإطلاق، فجاء قرار التأجيل دون ذكر الأسباب.

وفي سياق منفصل، قامت إدارة خطوط الطيران المدني السعودية أمس، بالتوقيع على الاتفاقية الأضخم في تاريخها بهدف زيادة عدد الطائرات في أسطولها .

حيث بلغت قيمة العقدالموقع مع عدد من البنوك المحلية حوالي 11.2 مليار ريال سعودي ، و يهدف إلى سد احتياجات الطيران المدني السعودي حتى منتصف عام 2024 .

و ستغطي الاتفاقية نفقات شراء 73 طائرة من طراز بوينغ و آيرباص ، كانت إدارة الطيران قد أعلنت عنها في وقت سابق ، وفقاً لما نقلته وكالة سبوتنيك الإخبارية .

و أوضحت أنه سيتم شراء 20 طائرة من طراز A321neo، و15 طائرة من طراز A321XLR، و8 طائراتٍ من طراز 787-10، جميعها لصالح شركة الخطوط السعودية.

بالإضافة إلى 30 طائرة من طراز A320neo لصالح شركة طيران أديل ، و الجدير بالذكر أن المؤسسة كانت قد استلمت 5 طائرات من طراز 787-10 .

و في السياق ، صرحت وزارة الداخلية السعودية، عن فتح الحدود وعودة حركة السفر من وإلى المملكة العربية السعودية بعد إغلاقها بسبب جائحة كورونا.

وذكرت وزارة الداخلية السعودية في بيانها أن موعد فتح الحدود ورفع قيود السفر داخل وخارج المملكة سيكون ابتداءً من تاريخ 31 مارس 2021 مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المفروضة، بحسب سبوتنيك.

وأوضحت الوزارة أن فتح الحدود أتى نتيجةً للانخفاض الملحوظ في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد داخل السعودية خلال الفترة الماضية.

وعليه سيتم السماح للمواطنين بالسفر ابتداءً من تاريخ 31 مارس، وأيضاً سيتم رفع تعليق رحلات الطيران الدولية بشكل كامل.



وأشارت إلى أنه سيتم فتح المعابر البرية والبحرية والجوية بشكل كامل، اعتبارا من نهاية شهر مارس أيضًا.

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