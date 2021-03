السعودية تعترف بالهجوم اليمني على خميس مشيط

السعودية تعترف بوقوع هجوم يمني على خميس مشيط، بجنوب السعودية، زاعمة التصدي له حيث تم اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة) أطلقتها حركة انصار الله

وكان سلاح الجو المسير اليمني أعلن اليوم ان السعودية تعترف بضرب موقعا عسكريا سعوديا في مطار أبها الدولي بعسير.

وقال العميد يحيى سريع الناطق باسم القوات اليمنية في صنعاء في بيان مقتضب: “مجددا سلاح الجو المسير يستهدف موقعا عسكريا في مطار أبها الدولي صباح اليوم بطائرة قاصف 2k”.

وجدد الناطق التأكيد على أن “هذا الاستهداف يأتي في إطار الرد المشروع والطبيعي على تصعيد العدوان وحصاره المتواصل على بلدنا”.

وكان سلاح الجو اليمني نفذ، أمس الجمعة، عملية “السادس من شعبان” التي استهدفت شركة أرامكو النفطية في الرياض بـ 6 طائرات مسيرة، واعترفت السعودية بالهجوم وقالت انه تسبب في نشوب حريق.

أكد وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية عادل الجبير أن الحكومة الإيرانية لها يد في الهجمات اليمنية التي تستهدف أراضي المملكة .

حيث أوضح الجبير في لقاء تلفزيوني له ، أن “جميع الصواريخ والطائرات المسيرة التي استهدفت السعودية مصنوعة من قبل إيران أو مورد من قبل إيران، وبعضها مثلما قلنا جاءت من الشمال، وبعضها من البحر”.

و أضاف أن “الأمم المتحدة حملت الإيرانيين المسؤولية عن الهجوم على (حقل) بقيق، وهو أيضا ما فعلته باقي الدول التي دعوناها للانضمام إلينا في التحقيق”، وفقاً لروسيا اليوم .

و يشار إلى أن هذه التصريحات تأتي على خلفية الاعتداءات الأخيرة التي استهدفت قاعدة الملك خالد الجوية إضافة إلى شركة أرامكو السعودية في الرياض ، من قبل الحوثيين.

استمراراً للأزمة اليمنية أعلنت قوات جماعة أنصار الله اليمنية عن استهدافها قاعدة الملك خالد الجوية السعودية بطائرتي درون مفخختين.

وبحسب مصادر إعلامية صرح الناطق الرسمي باسم جماعة أنصر الله أن: “سلاح الجو المسير يستهدف قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بطائرتين مسيرتين”.

وأشار المتحدث العسكري إلى أن الطائرتين المسيرتين حققتا إصابة دقيقة منوهاً إلى أنهما من نوع قاصف “كى 2”.

وقال مضيفاً : “استهداف قاعدة الملك خالد الجوية، يأتي ردا على تصعيد العدوان وحصاره الشامل”، وذلك حسب ما ورد في وكالة سبوتنيك الإخبارية.

وفي الشأن اليمني،أكد يحيى سريع الناطق الرسمي باسم القوات اليمنية المسلحة أنه تم استهداف شركة أرامكو السعودية بعدة صواريخ عالية الدقة.

و قال العميد سريع ” نعلن تنفيذ عملية السادس من شعبان والتي استهدفت شركة أرامكو في الرياض بـ 6 طائرات مسيرة أصابت أهدافها بدقة عالية”، وفقاً لقناة العالم .

و أضاف العميد في تصريحه المتلفز “أن القيادة العامة للقوات المسلحة تؤكد أن عملياتها مستمرة ومتصاعدة طالما استمر العدوان والحصار”.

كما وجه سريع تحذيراته إلى المواطنين السعوديين و كافة العاملين في الشركات الأجنبية إلى الابتعاد عن كافة الأهداف الحيوية كونها أصبحت أهداف مشروعة .

