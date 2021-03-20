سعر الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم السبت 20 مارس

تراجع سعر الدولار في السودان، اليوم السبت 20 مارس 2021، لدى السوق الموازية (السوداء)، واستقر في البنك المركزي وهبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني في السوق السوداء إلى 381 جنيها، مقابل 382 جنيها أمس.

واستقر سعر الدولار لدى بنك السودان المركزي عند 377.82 جنيه للشراء و379.71 جنيه للبيع

استقر سعر اليورو الأوروبي لدى السوق الموازية (السوداء) عند 456 جنيها.

فيما جاء سعره لدى بنك السودان المركزي عند 451.88 جنيه للشراء و454.14 جنيه للبيع وبقي سعر الجنيه الإسترليني في السوق الموازية عند مستوى 523 جنيها.

وعلى شاشات تداول البنك المركزي سجل الإسترليني 526.95 جنيه للشراء و529.59 جنيه للبيع واستقر سعر الريال السعودي لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند 101 جنيه.

وسجل لدى البنوك الرسمية 100.78 جنيه للشراء و101.28 جنيه للبيع وجاء سعر الدرهم الإماراتي لدى السوق الموازية عند مستوى 102 جنيه.

فيما جاء سعره لدى بنك السودان المركزي عند 102.88 جنيه للشراء و103.39 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي لدى بنك السودان المركزي 1250.33 جنيه للشراء و1256.58 جنيه للبيع.

توقيع

وبالأمس، وقعت حكومة السودان والولايات المتحدة اتفاقية تزوّد بموجبها واشنطن الخرطوم بنحو 300 ألف طن من القمح الأمريكي في عام 2021.

كما أكدت شركة (GCMS) الأمريكية التزامها بتوفير قطع غيار توليد الكهرباء إلى السودان، كما دعت للاستفادة من المنحة الأمريكية لأفريقيا.

وأبدت دول أفريقية وعربية وغربية دعمها لخطوات انضمام السودان إلى منظمة التجارة العالمية، في خطوة لإحياء الطلب المقدم منذ 27 عام

واستحدث السودان إجراءات لجذب تحويلات العمالة السودانية بالخارج التي قدرتها الأمم المتحدة بنحو 2.9 مليار دولار في 2018، لدعم العملة المحلية.

وسيطلق البنك المركزي نظاما لعطاءات العملة الصعبة مع البنوك المحلية لتعزيز المعروض الدولاري.

وتبلغ احتياطيات السودان 234 مليون دولار، وفقا لأحدث تقديرات صندوق النقد الدولي، وهو ما يكفي واردات 0.4 شهر للبلد شديد الاعتماد على أموال المانحين.