بهذه الكلمات ودع سمير كويفاتي زوجته الفنانة ميادة بسيليس

كتب الموسيقار السوري سمير كويفاتي كلمات مؤثرة نعى فيها زوجته المطربة الراحلة ميادة بسيليس التي وافتها المنية، الأربعاء الماضي، بمرض السرطان.

وفي أول تعليق له بعد وفاة زوجته، قال كويفاتي: “رفيقتي وحبيبتي .. امبارح كانت الحفلة الأخيرة ألنا وكان صوتك مزيّن الهيكل بدل المسرح .. وجمهورك بالكنيسة بدل الصالة .. والموسيقيين صاروا رهبان وحملوا شموع بدل آلاتهم ..”.

وتابع الملحن والمؤلف الموسيقي السوري سمير كويفاتي قائلاً: “لكن كانت العادة أنه نرجع أنا وأنتي بعد الحفلة ونقعد نحكي عن حفلتنا .. ما اتخيّلت يجي يوم وأرجع لوحدي وأحكي مع حالي وتروحي لحالك ..”.

وختم كويفاتي رسالته إلى رفيقة دربه ومشواره بقوله: “من قلب قلبي رح قلك : حكينا كتير أنا وأنتي عن النهايات وأمنيتي تساعديني من عندك وتاخديني من دنية مالها طعمة ولا معنى بدونك .. أنا ماتركتك .. لاتتركيني .. مارح قول بحبك لأنها مابتعني شي وأنتي بعيدة .. ساعديني قولها وأنا جنبك .. ومعك”.

وتفاعل إعلاميون وممثلون مع التدوينة الذين عبروا عن حزنهم البليغ لوفاة الفنانة ميادة بسيليس وأبدوا مواساتهم وتضامنهم مع الفنان “سمير كويفاتي، منهم الإعلامي باسل محرز الذي قال: “كل الكلام بيفقد قيمتو باللحظات العظيمة حزنك أكبر من الكلام وخسارتنا أكبر من الوصف… ماتخلي خسارتنا تكون أكبر.. ميادة ماكانت ولا مرة حدا عادي والطبيعي تكون بمكان أنقى وأصفى بكتيرنحنا منحبك سمير وناطرين منك كتير موسيقا وأغانيهيك بتكون ميادة مبسوطة أكيد كون بخير كرمال الناس اللي بتحبك”.

أما الإعلامي أمجد طعمة فقال: “أي كلمة أصغر من احساسك وكل أحاسيس الوجع أقل من مواساتكلم تكن ميادة قديستك وحدككانت لنا صوت صلاتنا إلى اللهوهي الآن أقرب اليه منا.لأن السماء بحاجة لصوت بجمال صوتها ذهبت إليها ولأن بشاعة الأرض لا تحتمل نقاءها غادرتيلهمك الله صبراً يغطي ضفاف حزنك الذي لا ضفاف له وليعطيها مكانة أعظم من هذه الأرض الفانية.ليكن ذكرها مؤبدا”.

فيما قالت الممثلة السورية سحر فوزي: “شو قاسي اللي عم يصير”.

وشُيع جثمان الراحلة الفنانة الكبيرة ميادة بسيليس في إحدى كنائس مدينة حلب أمس الجمعة، بحضور شعبي كبير والكثير من الفنانيين السوريين، منهم أيمن زيدان.

وتوفيت الفنانة ميادة بسيليس يوم الأربعاء الماضي، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

وكانت بدايات النجمة السورية ميادة بسيليس مع ألبوم” یا قاتلي بالھجر” وھي أغنیة من الفلكلور السوري القدیم.

يشار إلى أن میادة بسیلیس ملقبة بصاحبة الصوت الذھبي من موالید 1967، وفي رصيدها الكثير من الإعمال حيث اشتغلت 14 ألبوماً غنائیاً منذ بدایة من عام 1986.

وتعد أغنیة “كذبك حلو”، أحد أبرز أغنياتها التي حققت لها شهرة وجماهيرية واسعة، حيث حازت الأغنية على الجائزة الذھبیة كأفضل أغنیة عربیة في عام 1999.

هذا بالإضافة إلى غنائها شارات العديد من المسلسلات منھا شارة مسلسل “أخوة التراب”، “أیام الغضب”، “أبناء القھر”، “لست جاریة”، وغیرھا كثیر.

كما أقامت العديد من الحفلات ومن أبرزھا حفل في مجمع “قصر الفنون الجمیلة” في سان فرانسیسكو الولایات المتحدة وحفلاتھا في دار الأوبرا في مدرید – أسبانیا وفي دار الأوبرا المصریة عام 1998 ممثلة اللیلة السوریة.

The post بهذه الكلمات ودع سمير كويفاتي زوجته الفنانة ميادة بسيليس appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ