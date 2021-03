كومان: رحلتي مع فريق برشلونة لن تطول

ناقش المدير الفني لفريق برشلونة رونالد كومان مستقبله مع النادي الكتالوني والعلاقة مع الرئيس الجديد جوان لابورتا، وذلك بالمؤتمر الصحفي للقاء ريال سوسييداد.

وتناولت عدة مصادر الأنباء بخصوص مصير المدرب الهولندي وإمكانية الإطاحة به وتعيين مدير فني جديد الموسم المقبل.

وأبدى المدير الفني سعادته بتعيين رئيس جديد للنادي: “أخبرني في الرحلة لباريس أنه يثق في عملي، هذا مهم ولكن الأمر قد يتغير مع سوء النتائج”.

وأكمل: “من الجيد الآن وجود رئيس ويمكن العمل للمستقبل بوجود شخص يمثل النادي، من المهم وجود لابورتا كرئيس”.

وعن إمكانية ضم إرلينج هالاند: “لن أتحدث عن لاعب ليس معنا، سيأتي الوقت المناسب لتلك الأمور، التركيز الآن على المباراة المقبلة واللاعبين الحاضرين معنا”.

وحول مستقبله الشخصي: “لا أظن أنني سأستمر طويلاً هنا، أنا مرتاح هنا ولكن المهم لي هو أن يكون الفريق الكتالوني في أفضل حال، التركيز على اللقاء القادم”، حسبما أفاد (جول العربي).

واستمر: “نلعب مع سوسييداد للمرة الثالثة هذا العام، فريق قوي، من الأفضل في الليجا، واللقاءان السابقان كانا حافلان بالأحداث، لن يتم إراحة ميسي ودي يونج، إذا تحصلا على إنذار سيدخل غيرهما”.

وواصل الهولندي: “لا أريد الحديث عن الثنائية، قبل قليل كان الحديث أن الفريق سيء، هذه الأمور تتغير سريعاً، المهم الإبقاء على الفارق مع أتلتيكو وتعويض ما فات”.

وختم: “ليست مباراة حاسمة ولكن ملعب صعب، عودة الجمهور في الدرجة الثانية؟ هناك أشخاص يتولون تلك الأمور ولكن وجود الجمهور يصنع الفارق”.

وقبل أيام أوضح مدرب فريق برشلونة رونالد كومان عن عدم جاهزية فريقه للتويج بلقب الدوري هذا الموسم، مشيرًا إلى أنهم في طور التأسيس لفريق بإمكانه المنافسة الألقاب مستقبلًا.

وقال كومان إنه شدد في أكثر من مناسبة بأنهم عليهم تغيير بعض الأمور هذا الموسم بمنح الفرصة للاعبين الصغار، وفقًا لموقع (كووورة العربي).

وأضاف: “برشلونة ليس قريبًا من الفوز بالألقاب، في الوقت الحالي، وعلينا أن نكون واقعيين بشأن من أين أتينا، والتغييرات التي أجريناها، ولا يعتمد كل شيء على لاعب واحد.. علينا دائمًا أن نكون مستعدين للقتال”.

وبخصوص انضمام إريك جارسيا، لاعب مانشستر سيتي، أكد كومان أن انضمام اللاعب إن لم يكن في سوق الانتقالات الجارية حاليًا، فسيكون خلال الصيف القادم.

