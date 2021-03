سوريا.. طوابير الوقود تفتح أبواب الرزق بأجور ضعيفة

فتحت أزمة طوابير الوقود الطويلة في سوريا جراء الضائقة التي يعيشها البلد في المواد البترولية، فتحت أبواب رزق أمام المحطات في المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري.

حيث وجد أحمد، وهو شاب من مدينة حلب، عملًا من وحي أزمة طوابير الوقود أمام محطات الوقود، يقتضي وقوفه في الطابور بدل صاحب الدور، مقابل أجر مادي.

يأتي أحمد إلى الطرقات التي تضم طوابير انتظار طويلة، ويتفق مع السائقين على المبيت لحراسة سيارتين خلال الليلة الواحدة، إذ يتكفل بحماية السيارة من سرقة قطعها، كسرقة البطارية أو مكبرات الصوت، حسبما أفاد موقع (عنب بلدي) السوري.

ومع تحرك الدور وتوجه السيارات لملء الوقود، يسلم أحمد السيارتين لأصحابهما، أو ينتظر لملئمها بالوقود ومن ثم تسليمهما.

وأضاف أحمد، أنه يتقاضى خلال الليلة الواحدة 20 ألف ليرة سورية مقابل عمله (ما يعادل تقريبًا أربعة دولارات ونصف)، لتأمين مستلزماته المعيشية التي أصبحت “صعبة” التأمين في ظل الظروف الحالية.

وقال عامل في محطة “قدسي وشويحنة” في محافظة حلب، إن بعض أصحاب التكاسي العمومية لا يستطيعون المبيت والبقاء أحيانًا لمدة ليلتين متواصلين في الطابور، منتظرين دورهم، لأن بعضًا منهم موظفون، والبعض الآخر لديه أعمال أخرى يقوم بها.

وأضاف، أنه في حال الانتظار يكون السائق قد خسر عمله الذي يقضيه فترة مناوبة السائق الثاني، ولذلك يضطر البعض منهم من أجل عدم الوقوف ضمن طوابير الوقود الطويلة والانتظار، إعطاء التكسي لأحد الأشخاص الذين يتقاضون مبلغًا ماليًا يُتفق عليه عن كل ليلة.

في الأثناء، قال عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل والمواصلات في محافظة دمشق مازن الدباس، إن هنالك دراسة لرفع أسعار التاكسي يجري العمل عليها قبل صدور قرار تعديل سعر البنزين بسبب ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات.

وأوضح الدباس أنه سيتم مراعاة قرار تعديل سعر البنزين الأخير لتضاف لنسبة مدروسة على التعرفة، التي كانت بالأصل قيد الدراسة، ومن المتوقع أن تصدر مطلع الأسبوع القادم.

وأشار الدباس إلى أنه سيتم نشر تعرفة أسعار التاكسي الجديدة وتعميمها باستخدام لاصقات على جميع التكاسي العاملة في دمشق دون اللجوء إلى تعديل العدادات حاليًا.

وأصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أمس، قرارين، نص الأول على توحيد سعر البنزين المدعوم وغير المدعوم من نوع أوكتان 90 ليصبح الليتر بـ750 ليرة، فيما نص الثاني على رفع سعر البنزين أوكتان 95 إلى 2,000 ليرة.

The post سوريا.. طوابير الوقود تفتح أبواب الرزق بأجور ضعيفة appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ