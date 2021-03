وزير التعليم اللبناني يصدر 6 قرارات بخصوص الدراسة︎

أصدر وزير التربية والتعليم العالي اللبناني، طارق المجذوب، قرار بإستمرار التعليم عن بعد في جميع المدارس الرسمية والخاصة داخل لبنان، على أن يبدأ تطبيقه اعتبارا من صباح الإثنين المقبل، 22 مارس/ آذار الجاري.

حيث تضمن قرار وزير التعليم، 6 مواد تتعلق بتحديث استراتيجية مواجهة فيروس كورونا ومراحل التخفيف التدريجي لقيود الاغلاق بالبلاد.

وجاء في المادة الأولي، إستمرار العمل بالتعلم عن بعد في المؤسسات التعليمية الخاصة والرسمية لحين صدور قرار العودة للتعليم المدمج.

بينما جاء في المادة الثانية، السماح لمديري الثانويات و​المدارس​ والمعاهد الرسمية والنظار والمرشد الصحي وعامل المكننة إضافة إلى المستخدمين بالحضور يومي الثلاثاء والخميس ولحين العودة للتعليم المدمج، وذلك لتأمين الأعمال الإدارية والتحضير للعودة التدريجية للتعليم المدمج لاحقا.

أما المادة الثالثة، فقد تضمنت السماح لمديري المؤسسات التعليمية الخاصة وعدد من الإداريين ومسؤولي المحاسبة فيها بالحضور خلال الدوام الرسمي لإنجاز الأعمال الإدارية اللازمة.

وجاء في المادة الرابعة، تتابع الأعمال الإدارية في المديريات العامة في ​وزارة التربية​ والتعليم العالي، والمركز التربوي للبحوث والإنماء في الإدارات المركزية والوحدات الإدارية في المحافظات، وفي الجامعة اللبنانية اعتبارا من صباح الإثنين 22 مارس، وذلك بنسبة حضور كاملة للموظفين بحسب دوامهم الرسمي.

بينما كانت المادة الخامسة، تتعلق بالمواطنين الراغبين بالحضور إلى المبنى الرئيسي لوزارة التربية في ​بيروت​ لتقديم أو استلام مصادقة جامعية، أو معادلة جامعية، أو معادلة مدرسية، أو شهادة رسمية أو صورة طبق الأصل من دائرة ​الامتحانات الرسمية​، كما طلبت منهم ضرورة الحصول على إذن مسبق من منصة “آي إم بي إيه سي تي”، باختيار ​وزارة التربية والتعليم العالي​ في خانة نوع المكان المقصود، واختيار أحد الخيارات الأربعة في خانة اسم المكان المقصود من خلال رابط نشرته منعا للإكتظاظ.

و أشار الوزير في المادة السادسة، على ضرورة أن يلتزم الموظفون وأفراد الهيئة التعليمية وسائر العاملين خلال فترة حضورهم في الوحدات الإدارية والمؤسسات التعليمية بالتقيد بجميع إجراءات ​الوقاية​ اللازمة من فيروس كورونا ومتطلبات ​السلامة العامة، بحسب ماذكر في موقع سبوتنك.

أكدت غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث في لبنان قراراً ينص على البدء بالمرحلة الرابعة من خطة مواجهة انتشار فيروس كورونا في البلاد .

حيث أصدرت غرفة العمليات بياناً قالت فيه “سيتم البدء في استراتيجية التخفيف التدريجي لقيود الإغلاق، التي سيباشر تنفيها بدءا من 22 مارس/آذار الجاري”، وفقاً لسبوتنيك .

و أوضحت الغرفة أن إجراء منع التجول ستبقى سارية خلال المرحلة الرابعة ، لكنها ستطبق بشكل مخفف ، من الساعة الثامنة مساءً إلى الخامسة صباحاً ، باستثناء العاملين في المجال الصحي و الأمني .

