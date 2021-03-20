البرهان : الدعم السريع هي جزء أصيل من القوات المسلحة السودانية

قال الفريق ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السودانى:” أن القوات المسلحة تقوم بالدفاع عن حدود البلاد مع قوات الدعم السريع”، لافتاً إلى أن قوات الدعم تساهم في إرساء الأمن في السودان.

وأكد البرهان، خلال كلمة له اليوم السبت، أن قوات الدعم السريع هي جزء أصيل من القوات المسلحة السودانية.

كما شدد البرهان، على إلتزامهم بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطني السودان، وقواتنا المسلحة جزء أصيل من الشعب السوداني، بحسب ماذكر في موقع أخبار السودان.

وفي سياق آخر يفتتح عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي، غدا الأحد، اكبر مجمع لأسواق البيع المخفض في السودان، الذي أقامته المؤسسة التعاونية الوطنية، بالخرطوم بحري، بمشاركة أكثر من (٢٨) شركة.



ومن جانبه قال اللواء عادل العبيد، مدير عام المؤسسة الوطنية اللواء، في مؤتمر صحفي، ان:” الأسواق توفر كل البضائع والسلع الغذائية الاستهلاكية، التي يحتاجها المواطن، بمواصفات وجودة لمنتجات من قبل شركات كبرى”.

وشدد اللواء على ان:”تعدد منافذ البيع يحقق تنافسية الاسعار، وتعدد الخيارات للمواطن، من اجل تخفيف اعباء المعيشة، و(ارضائه) كهدف (استراتيجي) تسعى اليه المؤسسة”.

وأكد العبيد، عن:” وجود توجه لتوسعة نشاط السوق لتوفير الغاز الطهي قريباً، عن طريق نظام التعبئة المباشرة للاسطوانات من قبل شركة النيل للغاز، كذلك سيشهد افتتاح معارض خاصة بموسم رمضان”

واوضح انه سيكون هناك معرض للأجهزة الكهربائية ذات الاستخدام اليومي الأثاث المنزلية، مؤكدا ان:” المؤسسة شرعت في الاتصال بشركات السكر الكبرى، لتوفيره بكميات كبيرة وبأسعار مخفضة للمواطنين”.

كما وأشار إلى ان:” الاسواق تقدم خدمات تمس حياة المواطن مباشرة، وذلك من خلال مصنع بيع (الكسرة) باسعار تقل بنسبة ٥٠٪، لافتا الى ان المرحلة المقبلة ستشهد اقامة أسواق في مناطق كرري، الشجرة والعودة”.

واشار العبيد الى ان المؤسسة الوطنية التعاونية، تكونت عبر استقطاع اشتراكات شهرية لأفراد القوات المسلحة، وتسدد منذ العام 1969 إلى يومنا هذا، وفي عام 1972 تم تسجيلها كجمعية تعاونية.

أصدر عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، قرارا رسميا يتم بموجبة إخراج قوات جيش تحرير السودان، بقيادة مني أركو مناوي ، من المدينة الأولمبية ، وترحيلهم إلى معسكر السليت .

وجاء قرار البرهان عقب ان استولت قوات مناوي على المدينة الاولمبية الامر الذي قاد اللجنة لاخلاءها والخروج منها، وفقا لموقع أخبار السودان.

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