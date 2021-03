الممثلة مريم حسين تنتقد حلا الترك بسجنها والدتها

إنتقدت الممثلة ​مريم حسين​، الفنانة البحرينية ​حلا الترك​، بسبب رفعها قضية ضد والدتها ​منى السابر​، والتي قضت قبل ايام بسجنها مدة عامين.

حيث نشرت الممثلة مريم، فيديو علي صفحتها الشخصية أكدت فيه، أنها مستعدة لمساعدة منى كي لا تدخل إلى السجن، حيث قالت: “كيف هذا القاضي يحكم بسنة سجن على أم… حلا مش بنية وكثيرا عليها صفة بنت أصلا لأنها بلا رضا أمها لا تسوى شيئا”.

كما أضافت حسين :”أنا أتكفل أو والدتي تتكفل بكل شيء سواء كان المبلغ 200 ألف أو 300 ألف، أو أي شي، أمي تتكفل بالمصاريف لكي لا تدخلي السجن”، لتظهر أمها وتقول إن لديها “شيك أبيض”، وفقاً لما ذكر في موقع أخبار الفن.

وفي السياق أصدر القضاء البحريني، حكم بسجن منى السابر، طليقة المنتج البحريني محمد الترك، ووالدة الفنانة البحرينية حلا الترك، سنةً مع النفاذ، في القضية التي أقامتها ضدها ابنتها الفنانة الشابة حلا الترك، بسبب 200 ألف ريال بحريني.

واكدت السابر، قرار القضاء البحريني حيث شاركت بمقطع فيديو عبر حسابها في موقع “إنستغرام”، أوضحت فيه أن الحكم صدر بشكل نهائي ولا بد من تنفيذه، كما قالت أنه ليس أمامها سوى تقديم التماس للمحكمة لتغيير الحكم، كونها حاضنة لطفل ما زال في الدراسة ويحتاج إلى رعايتها.

كما أشارت والدة حلا الترك، إلي أنها كانت تنتظر حكماً مختلفاً عمَّا صدر إلا أنها صُدمت، وأن السبب في ذلك يعود إلى شهادة ابنتها الفنانة حلا الترك ضدها في المحكمة.

في وقت سابق، كانت قضية منى السابر وابنتها حلا الترك قد شغلت الرأي العام، بعدما نشرت الأولى مقطع فيديو بكت فيه بسبب مقاضاة ابنتها لها، وطالبت بتدخل الفنانة الإماراتية أحلام لأن ابنتها حلا تطالبها بدفع مبلغ مالي، وفقاً لما ذكر في موقع البيان.

وعادت قضية الفنانة البحرينية حلا الترك ووالدتها منى السابر إلى الواجهة بسبب فيديو ظهرت فيه الأخيرة تتحدث فيه عن تطورات القضيه مع ابنتها وطلبها الحصانة للحماية منها.

وبحسب موقع ” الوطن نيوز” فاجئت منى السابر متابعيها بفيديو خرجت فيه وهي تبكي، معبرة عن صدمتها من تطور الأحداث، خاصة بعد أن طلبت ابنتها الحصانة للحماية منها.

