الطائرات الحربية الروسية تشن غارات جويّة على إدلب

شنت الطائرات الحربية الروسية، صباح اليوم السبت، غارات جويّة على مناطق عدّة في ريف إدلب واللاذقية (شمال غربي سوريا).

وقالت مصادر اعلامية معارضة بريف إدلب، إن الطائرات الحربية الروسية قصفت بعدد من الصواريخ، قرابة الساعة 6:50 دقيقة فجر اليوم السبت، قريتي “بينين” بريف إدلب الجنوبي و”النهر الأبيض” بريف إدلب الغربي .

وأضافت المصادر، أن القصف الجويّ تزامن مع قصف مدفعي لقوات الجيش السوري استهدف مواقع الميليشيات المسلحة في قرية القرقور بريف حماة الغربي وقرية معرة النعسان بريف إدلب الشمالي.

وتخضع منطقة إدلب لاتفاق “موسكو” الموقع بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، في 5 من آذار 2020، والذي نص على إنشاء “ممر أمن” وتسيير دوريات مشتركة على طريق حلب – اللاذقية M4.

قام الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، في يومه الأخير في البيت الأبيض ، بالتوقيع على صفقة لبيع طائرات F-35 العسكرية مع الحكومة الإماراتية .

حيث نقلت وكالة الاناضول عن مصادر في البيت الأبيض أن دونالد ترامب وافق على بيع 50 طائرة عسكرية من نوع F-35 و 18 طائرة دون طيار إلى الإمارات المتحدة .

ويذكر أن ترامب المنتهية ولايته قد غادر البيت الأبيض يوم أمس ، ليستلم مكانه الرئيس الجديد جو بايدن ،لمدة تتراوح بين 4 – 8 سنوات .

و تعليقاً على هذه الاتفاقية قال الرئيس بايدن أنه سيقوم بإعادة النظر في هذه الصفقة ” المشبوهة ” التي وقعها ترامب ، في حادثة تكررت أكثر من مرة بين الاثنين .

إذ اتخذ الرئيس الجديد جو بايدن ، حزمة من القرارات التي ألغت سياسات كان قد اتخذها الرئيس السابق دونالد ترامب.

هذا وسيتم اليوم حفل تنصيب الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة جو بايدن في العاصمة واشنطن، وسيقوم خلاله بايدن بالقسم الدستوري .

ومن المرتقب أن يقوم بايدن عقب التنصيب، بسلسلة من الإجراءات والقرارات سيتم الإعلان عنها.

وبحسب مصادر من فريق الرئيس الجديد، فقد اتخذ بايد 17 قرار تنفيذي، لإلغاء إجراءات وقرارات كان قد اتخذها سلفه الرئيس دونالد ترامب.

ومن أبرز القرارات، إلغاء القرار الذي منع عدة بلدان أغلبيتها ذات طابع مسلم من السفر إلى الولايات المتحدة، كما تعهد بعودة أمريكا إلى منظمة الصحة العالمية واتفاقية باريس للمناخ، وذلك نقلاً عن سكاي نيوز.

وفي سياق متصل، وجهت الولايات المتحدة الأمريكية دعوة لروسيا لحضور مراسم تنصيب بايدن المقرر إجرائها يوم 20 يناير/كانون الثاني.

وبحسب “بي بي سي” قال ممثل البعثة الدبلوماسية الروسية في واشنطن بتصريحات صحفية بأنه تم تلقي الدعوة لحضور مراسم تنصيب بايدن ومن المقرر المشاركة على مستوى السفير.

وعادة، ما يكون السفراء الأجانب حاضرين في حفل تنصيب الرئيس الأمريكي، ولكن هذا العام يتم عقده في شكل محدود للغاية، ولم يكن من الواضح ما إذا كان هناك مكان للدبلوماسيين.

في البداية، تم الإبلاغ عن أنه سيتم قبول أعضاء الكونجرس وضيوفهم فقط في الحفل (ضيف واحد لكل عضو)، أي ما مجموعه أقل بقليل من 1100 شخص.

