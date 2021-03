منة عرفة توجه رسالة للأشخاص الذين يتدخلون في حياتها

نشرت الفنانة المصرية، منة عرفة، مقطع فيديو عبر صفحتها الشخصية علي فيسبوك ، وجهت من خلاله رسالة للأشخاص الذين يحاولون التدخل في حياتها الشخصية.

وقالت عرفة في الفيديو: “عايزة أوجه رسالة للأشخاص اللي حاطين مناخيرهم جوه حياتي.. أنا هيحصلي إيه أكتر من كده؟! إيدي كلها محروقة، وعملت حادثة بالعربية، تعبانة وهعمل أشعة على المخ، وطلعلي غُدة هنا، حتى كلابي جالها مرض بيموت، في إيه تاني ممكن يحصلي؟”.

وتابعت الفنانة المصرية: “يا ريت الناس دول يشوفوا حد تاني، مش لازم كل حاجة عليّا، خلاص يا جماعة بلاش يحصلي حاجة أكتر من كده، والحمد لله على كل شيء، الناس اللي حاطة عينها ومناخيرها جوه حياتي أبوس إيديكم ارحموني، بقالي 20 يوم مصايب بتحل عليّا معرفش منين، بقول الكلام ده للناس اللي بيقولوا حياتي زي الفل ومعنديش مشاكل”.

يذكر، أن آخر أعمال منة عرفة مسلسل “إسعاف يونس”، الذي عُرض مؤخرا على منصة Watch It، وفقاً لما ذكر في موقع المشهد العربي.

ومم السياق الفني، حلت النجمة نرمين الفقي ، ضيفة في برنامج “معكم” للاعلامية منى الشاذلى، على قناة Cbc، وتحدثت خلال الحلقة عن كواليس يومها قائلة: “أنا بيتوتية وبحب البيت جدا وبعشق الجيم ومدمنة رياضة، ولكن بسب فترة كورونا تخنت لإنى كنت 66 كيلو ودلوقتى بقى 72 كيلو وده مينفعش على طول 168 سم”.

وأضافت نرمين الفقي : “أنا عندى 48 سنة وفاضلى سنتين وأبقى 50 سنة وربنا يدينى الصحة وأكلمهم، وأنا مش بيفرق معايا الكلام ده والأهم إن ربنا يكرمنى ويكون شكلى لطيف قدام الناس، وأنا مش بعمل عمليات تجمل لأن أنا ممثلة مش طالعة موديل وهحتاج تعابير وشى ولازم أكون مقنعة”.

