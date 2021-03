سوريا.. دير الزور تشهد ارتفاعًا كبيرًا في أسعار المواد الأساسية

شهدت أسعار المواد الأساسية بمناطق سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” في محافظة دير الزور شرقي سوريا ارتفاعاً كبيراً، الأمر الذي أثقل كاهل السكان وضاعف من معاناتهم.

وطال ارتفاع أسعار المواد الأساسية والمحروقات ومواد البناء، تزامناً مع الانهيار الكبير في سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار.

وبلغ ثمن الكيلو غرام الواحد من الدجاج 6000 ليرة سورية، وكيلو اللحم الضأن 14.000 ليرة، في حين بلغ سعر كيس الطحين 60.000 ليرة، حسبما أفاد (نداء بوست).

وأما الخضراوات، بلغ ثمن كيلو الخيار 2000 ليرة سورية، والبندورة 1500، والبطاطا 800، والباذنجان 1500 ليرة.

وسجل سعر صرف الليرة السورية اليوم في دير الزور 4500 أمام الدولار، و520 مقابل الليرة التركية، و1100 مقابل الريال السعودي، و5000 مقابل اليورو.

وتعاني مختلف المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري أيضاً من الارتفاع الكبير في الأسعار، نتيجة انهيار الليرة السورية إلى مستويات غير مسبوقة.

وكان “أبو خالد”، وهو موظف في مدينة حماة، قد أكد أن ارتفاعاً كبيراً طرأ على أسعار المواد الأساسية في المدينة، دون وجود رقابة من قبل وزارة التموين التابعة للنظام.

وأوضح أنه يعمل بعد انتهاء دوامه على بسطة لبيع الألبسة في المدينة، كون الراتب الذي يتقاضاه من النظام، لا يكفيه سوى لمدة 4 أيام، بعد ارتفاع الأسعار بشكل كبير.

هذا و تشهد الأسواق السوريّة تخبطاً جنونياً في الأسعار لم يسبق له مثيل ، إذ قررت أغلب المحال و المتاجر الكبيرة الإغلاق لعدم قدرتها على مواكبة ارتفاع الدولار الكارثي .

و يتزامن الانهيار التاريخي لليرة السورية مع قرارات حكومية لا تصب في مصلحة المواطن، حيث أقرت حكومة دمشق رفع أسعار البنزين المدعوم و الغاز المنزلي.

حيث أعلنت وزارة التجارة الداخلية السورية، عن تعديل في سعر مبيع مادة البنزين أوكتان 95 بالإضافة لسعر بيع أسطوانة الغاز المنزلية.

ونشرت الوكالة السورية للأنباء سانا قرار الوزارة رقم 854 والقاضي بتحديد سعر مبيع مادة البنزين أوكتان 95 للمستهلك بـ 2000 بألفي ليرة سورية لليتر الواحد ويتضمن السعر الوارد بهذا القرار رسم التجديد السنوي للمركبات العاملة على البنزين والمحدد بمبلغ 29 ليرة سورية لليتر الواحد.

كما أصدرت الوزارة القرار 855 والمتضمن تحديد سعر ليتر مادة البنزين الممتاز أوكتان 90 للكميات المخصصة على البطاقة الإلكترونية مدعوم وغير مدعوم بـ 750 ليرة سورية لليتر الواحد.

