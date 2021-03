قناة معارضة مصرية في تركيا تنفي مزاعم عرضها “تسلم الأيادي”

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أخبار تفيد عرض قناة “الشرق” المصرية المعارضةفي تركيا، أغنية “تسلم الأيادي” المؤيدة للجيش المصري.

واتخذ بعض الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو، في إطار التفاخر من تمكن الرئيس السيسي من فرض شروط القاهرة على أنقرة قبل عودة الصلح بين البلدين.

إلا أن قناة “الشرق” أصدرت بياناً نفت فيه الأخبار وأكدت أن الفيديو الذي انتشر على الإنترنت، مفبرك على يد الإعلامي الساخر باسم يوسف.

وورد في بيان القناة: “نشر المدعو باسم يوسف صورة من فيديو مفبرك قال عنه كذبا أنه نقله من قناة الشرق وهو الأمر المكذوب جملا وتفصيلا”.

وأضافت القناة 6 دلائل توضح فبركة الفيديو: “باسم يوسف قال إن الصورة منقولة من برنامج اسمه منوعات الشرق وليس لدى القناة أي برنامج بهذا الاسم”، وثانيها “مكتوب على الصورة المفبركة بأعلى اليسار كلمة الآن وهو ما لا نستخدمه من الأساس حيث نكتب إما مباشر أو إعادة”، وذلك حسب سبوتنيك.

وفي سياق متصل، أوضح أسامة هيكل وزير الإعلام في الحكومة المصرية أن التقارب السياسي بين القاهرة و أنقرة غير وارد في الوقت الحالي، لكنه مطروح وفقاً لمصالح الشعبين .

حيث قال في تصريح له أن “ما يتعلق بالتقارب بين مصر وتركيا هو مشوار طويل، كلامي مخصص في الجانب الإعلامي، وتحديداً حول الخطوة التركية التي ترتبط بالقنوات الموجهة للداخل المصري بشكل خاص”، وفقاً لسبوتنيك .

و أضاف هيكل : “نحن لا نصف تلك القنوات بأنها قنوات مصرية، إنما نقول إنها قنوات معادية، حيث يوجد داخل الدولة المصرية معارضة، وبالتالي تستطيع القنوات المعارضة العمل من الداخل ” .

كما أوضح الوزير ان هذه القنوات لم تصل إلى مبتغاها لأنه وفقاً لقوله أن “الناس في مصر فطنت إلى تلك القنوات، وبالتالي لم تكن مشاهدتها بالشكل الذي يأمله القائمون عليها”.

و جاءت هذه التصريحات عقب قيام الحكومة التركية بإجبار بعض القنوات المصرية المعارضة التي تبث من تركيا بالتوقيع على مواثيق الشرف الإعلامي .

و في الإطار التعاوني ، قال وزير الخارجية التركية مولود تشاووش أوغلو أن بلاده قد تقوم بالتوقيع على اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع مصر .

