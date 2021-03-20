روسيا تدين استهداف الحوثيين مصنع “أرامكو” في السعودية

أدانت الخارجية الروسية، السبت، استهداف مصنع تابع لشركة « أرامكو السعودية » من قبل جماعة « الحوثي » في اليمن.

وقالت الوزارة في بيان إن « روسيا تدين بشدة » الضربة الصاروخية التي وجهت إلى المصنع الواقع بالقرب من العاصمة السعودية الرياض، حسبما نقلت قناة روسيا اليوم.

وأضاف البيان: « نناشد بإلحاح جميع أطراف النزاع في اليمن الامتثال الصارم لقواعد القانون الدولي الإنساني والتخلي الفوري والتام عن عمليات قتالية تسبب دمار البنية التحتية المحلية وسقوط ضحايا في صفوف المدنيين ».

وأعلنت السلطات السعودية، الجمعة، السيطرة على حريق نشب في مصفاة تكرير بترول في الرياض، إثر اعتداء بطائرات مسيرة، دون وقوع إصابات أو وفيات.

وكثف الحوثيون، في الأسابيع الماضية، إطلاق صواريخ بالستية ومقذوفات ومسيرات على مناطق سعودية، وسط إعلانات متكررة من التحالف بتدمير هذه الصواريخ والطائرات، واتهام الجماعة أنها مدعومة بتلك الأسلحة من إيران.

وتقول جماعة الحوثي، إن هذه الهجمات ردا على غارات التحالف المستمرة ضدها في مناطق متفرقة من اليمن.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.