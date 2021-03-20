وسائل التواصل الاجتماعي تتداول شائعة عن رئيسة تنزانيا سامية صلوحي

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبر يشير إلى أنّ سامية حسن صلوحي التي تولّت المهام الرئاسية في تنزانيا هي زوجة رئيس البلاد الراحل جو ماغوفولي.

غير أنّ الحقيقة هي أنّ صلوحي التي جاءت خلفاً للرئيس الراحل، كانت نائبة الأخير وليست زوجته.

وانتشر الخبر الخاطئ المتعلق بصلوحي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً بعد اعلان وفاة ماغوفولي يوم 17 آذار/مارس الجاري.

ووفقاً لوكالة “فرانس برس“، فإنّ زوجة الرئيس الراحل تدعى جانيت ماغوفولي، وقد تزوجا منذ أكثر من عقدين في حفل زفاف أقيم في جامعة دار السلام.

عُيّنت سامية صلوحي ، البالغة من العمر 61 عاماً، نائبة للرئيس ماغوفولي خلال الحملة الرئاسية عام 2015. وأعيد انتخابها إلى جانبه في تشرين الأول/أكتوبر 2020 في اقتراع اعتبرته المعارضة مخالفاً للقانون.

وأصبحت صلوحي أول امرأة تتولى رئاسة تنزانيا، الواقعة في شرق إفريقيا. وبحسب الدستور التنزاني ستتولى قيادة البلاد حتى نهاية الولاية الرئاسية الحاليّة سنة 2025.