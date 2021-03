وزير الطاقة السوداني يعلن عن تحسين ساعات قطاعات الكهرباء

أكد وزير الطاقة والنفط المهندس جادين علي عبيد عن إرتفاع إنتاج الكهرباء إلى 2500 ميجاواط إبتداءً من الغد وحتى بداية الشهر مما ينعكس إيجاباً على استقرار الكهرباء.

وقال وزير الطاقة خلال حديثه في المؤتمر الصحفي اليوم بمنبر سونا بان :”ضعف إنتاج الطاقة الكهربائية لقصر فصل الشتاء لهذا العام الأمر الذي أدى إلى سحب زائد عن المعتاد للخزانات”.

وأوضح جادين ان:”توليد الكهرباء يتم من السدود والمحطات الحرارية، بالإضافة إلى الإمداد من مصر وإثيوبيا ومحطة على البحر الأحمر” .

ونوه الوزير إلى ان:” الطاقة التصميمية بمجموع 4000 ميجاواط ، أما الإنتاجية الفعلية فهي 1820 ميجاواط فقط”.

أعرب عدد من المواطنين السودانيين عن استيائهم من الأزمة المتكررة لندرة العديد من المحاليل الطبية فضلًا عن ارتفاع أسعار الدواء بصورة كبيرة.

وأجمعت شهادات السودانيين، أن المواطنين السودانيين يعيشون أزمة دواء حادة، وأن حياة العديد من المرضى أصبحت في خطر، حسبما أفاد موقع قناة (الجزيرة مباشر).

وقال المواطن فارس الحويرص إن الحصول على الدواء مهما يكن نوع المرض أصبح بالأمر الصعب ولم يعد في متناول يد المريض. وعرضَ روشتة دوائية وقال إنه يضطر أحياناً لإرسالها خارج السودان من أجل جلب الدواء منها.

واستعرضت الصيدلانية سارة بدوي حجم الأزمة بشقيها على صعيد ارتفاع أسعار الدواء وندرتها، معلنةً اختفاء الأدوية المنقذة لحياة المريض كـ (الأنسولين) وحقن الجلطات والسيولة وأدوية ارتفاع ضغط الدم.

وأوضحت أن هذه الندرة في الأدوية دعت الصيادلة لتنفيذ إضرابٍ بداية مارس الماضي إلا أنهم لم يصلوا عبره لنتيجة إيجابية على الرغم من منطقية مطالبهم.

وربطت في ختام حديثها ارتفاع أسعار الدواء بحسب ما يتداول بالدولار الذي تتذبذب أسعاره بحسب السوق الموازي ما يؤدي لعدم استقرارها على سعر واحد.

واشتكى مواطن آخر من ارتفاع متزايد لما كان يتناوله من دواء بشكل مستمر، مؤكدا أن معظم الأدوية الآن هي بديلة وليست لشركات أصلية متخصصة في تصنيع الدواء، وحتى الأدوية البديلة تواجههم فيه صعوبة.

وكان وزير الصحة الاتحادي السوداني، د. عمر النجيب قد أكد عن مساعٍ الوزارة لتوفير الدواء لستة أشهر قادمة، بالإضافة إلى حل جميع مشاكل الدواء وسداد المديونيات.

