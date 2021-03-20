زار ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني صباح اليوم السبت، ذوي ضحايا مشفى السلط الحكومي، وقدم واجب العزاء لهم.

ونقل ولي العهد تعازي جلالة الملك عبدالله الثاني خلال زيارته لأسر الضحايا، الذين عبروا بدورهم عن شكرهم على زيارة ولي العهد وقيامه بواجب التعزية، مؤكدين أن “هذه الزيارة ليست بغريبة على الهاشميين”. بحسب عمون

كما وقام الأمير الفيصل بن الحسين بزيارة عائلات الضحايا وأعرب عن تعازيه ومواساته، وسائلا الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته.

وفي ذات السياق، وصفت الملكة رانيا وفاة مرضى فيروس كورونا بسبب انقطاع الأكسجين في مستشفى السلط الجديد بأنه “فاجعة”.

وبحسب منشور لها على صفحتها الرسمية على الفيس بوك قالت: إن “ما حدث لأهلنا في مستشفى السلط فاجعة.. إهمال مؤلم ولا يمكن تبريره. رحم الله الأرواح التي فقدناها وألهم ذويهم الصبر والسلوان”.

هذا وخيّمت حالة من الغضب على الشارع الأردني، بعد ساعات قليلة من تأكيد وفاة 7 من مصابي فيروس كورونا.

وأعادت هذه الحادثة لذاكرة الأردنيين فاجعة سيول البحر الميت التي راح ضحيتها 21 شخصًا أواخر 2018، تبنى فيها للمرة الأولى رئيس حكومة مسؤولية حكومته المباشرة، حيث أعلن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، مسؤولية الحكومة كاملة عن الحادثة.

وفي أعقاب الحادث زار العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، السبت، مستشفى السلط الجديد (حكومي).

ونقل التلفزيون الرسمي في الأردن، عن مصدر لم يسمه، قوله إن الملك أمر مدير مستشفى السلط الجديد بالاستقالة.

و قدم وزير الصحة الأردني نذير العبيدات اليوم السبت ، استقالته إلى رئيس الوزراء.

حيث نقلت وكالة سبوتنيك تصريح العبيدات الذي قال فيه إنه “في صباح اليوم ، حدث انقطاع للأكسجين في مستشفى السلط الحكومي الجديد، وهو ناتج عن نقص في خزانات الأكسجين، الأمر الذي أدى إلى وقوع 6 وفيات”.

ليضيف أنه “هناك ربما تأثير لنقص الأكسجين على هذه الوفيات وسيتم التحقق في حال كان هناك السبب نقص الأكسجين”.

كما أشار العبيدات إلى أنه “لا يوجد لدي تبرير للموت، ولا بد من أن يكون هناك تقصير وسيتم محاسبة المقصرين ،حيث وجه رئيس الوزراء بإجراء تحقيق بهذا الخصوص ” .

The post ولي العهد الأردني يتقدم بواجب العزاء لذوي ضحايا مشفى السلط appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ