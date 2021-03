أعضاء من الكونغرس يجهون رسالة للحكومة بخصوص الشعب الفلسطيني

وجه 12 من أعضاء الكونغرس الأمريكي رسالة إلى وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، طالبوا فيها بسياسة “تدعم حقوق الإنسان والكرامة للشعب الفلسطيني“.

وأكد أعضاء مجلس النواب الأمريكي في رسالتهم على: “ضرورة معارضة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لجميع أشكال الضم الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى ضرورة أن يلغي خطة الرئيس السابق، دونالد ترامب، المعروفة باسم صفقة القرن”.

وطالبت الرسالة إسرائيل: “بتوفير اللقاح ضد فيروس كورونا لجميع الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال”.

كما ورد أيضاً: “الاستعمار الاستيطاني بأي شكل – بما في ذلك المستوطنات الإسرائيلية في القدس الشرقية والضفة الغربية – غير قانوني بموجب القانون الدولي، ولن يتم التسامح معه”، وذلك حسب ما ورد في روسيا اليوم.

وفي الشأن الفلسطيني،

أكدت محكمة الجنايات الدولية قيامها بإرسال إخطارات إلى الحكومتين الفلسطينية و الإسرائيلية من أجل البدء بتحقيقات في جرائم حرب .

حيث أوضحت المدعية العامة في بيان لها أن” خطابات الإخطار بموجب المادة 18 أُرسلت في التاسع من مارس الجاري إلى كل الأطراف المعنية، بما يشمل إسرائيل والفلسطينيين “، وفقاً لروسيا اليوم .

و أكد البيان أن أمام جميع الأطراف فترة شهر لتقديم طلب تأجيل التحقيقات إلى محكمة الجنايات ، و ذلك في حال كان أحد الأطراف قد بدء بتحقيقات خاصة في القضايا .

و كانت قد أكدت الحكومة الفلسطينية أنها تسلمت الإخطار ، بينما لم ترضى وزارة الخارجية الإسرائيلية التعليق على الموضوع مبينةً انها هذه المعلومات تكشف للمحكمة فقط .

الخارجية الفلسطينية ترسل وفد إلى لاهاي لبحث جرائم حرب إسرائيلية

أعلن وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي، عن التحضير لزيارة إلى لاهاي من أجل لقاء المدعية العامة للجنائية الدولية، بعد قرار فتح تحقيق في جرائم حرب إسرائيلية محتملة في فلسطين.

وأوضح وزير الخارجية الفلسطينية في حديث لبرنامج “ملف اليوم” عبر تلفزيون فلسطين، أنه سيتم التشاور مع المدعية العامة بخصوص الخطوات المقبلة بعد إعلان المحكمة الجنائية بدء التحقيق في جرائم إسرائيل.

كما سيتم بحث موعد بدء اتخاذ خطوات عملية على الأرض، والإجراءات المطلوبة من الجانب الفلسطيني، وتحديد موعد حضور الوفود الأولى للمحكمة الجنائية الدولية للتحضير لبدء التحقيق في جرائم إسرائيل.

The post أعضاء من الكونغرس يجهون رسالة للحكومة بخصوص الشعب الفلسطيني appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ