منظمة بدر تؤكد أن المخططات الأمريكية في إضعاف الحشد الشعبي لن تنجح

صرحت منظمة بدر العراقية فرع الأنبار، أن مخططات الولايات المتحدة الأمريكية، إضعاف قوات الحشد الشعبي “لن ترى النور على الإطلاق”.

وصرح لوكالة المعلومة، مدير مكتب منظمة بدر في المحافظة، قصي الانباري أن: ” الخطط التي تضعها القوات الامريكية لإضعاف فصائل الحشد الشعبي في الانبار وديالى ونينوى وصلاح الدين لن ترى النور على الاطلاق ولن يسمح للعناصر الإرهابية بدخول تلك المحافظات مجددا”.

وقال ان:” العداوة التي اختلقتها القوات الامريكية ضد الحشد الشعبي كونه لم يسمح لأي عنصر إرهابي من التوغل داخل الأراضي العراقية وتنفيذ مخططات الاحتلال وهذا الامر لن يعجبهم لذلك كثفوا حملاتهم عليه عسكريا وإعلاميا”.

كما أشار إلى : ” تواجد قوات الحشد الشعبي على الأرضي الحدودية في محافظة الانبار تحديدا وبقية المحافظات عموما حجم من العمليات العسكرية التي تشرف عليها وتمولها القوات الامريكية في تلك المناطق”.

وفي الشأن العراقي، أشار النائب في البرلمان العراقي جواد الموسوي إلى أن مجلس النواب سيقوم بالتصويت على ثلاث قرارات مفصلية خلال الفترة القادمة.

حيث نقلت وكالة المعلومة عن الموسوي قوله أن “ البرلمان العراقي اليوم قد يشهد التصويت على قانون الموازنة الاتحادية ، و من ثم التفرغ للتصويت على قانون إدارة الدولة العراقية”.

في حين أن القانون الأبرز في الذي سيتم التصويت عليه خلال الأسبوعين القادمين ، هو موعد حل البرلمان الحالي ، مبيناً أنه ضمن الخطط السياسية المتوقعة .

و أوضح النائب أن “النشاط السياسي في مجلس النواب غير مسبوق بتاريخه حيث يشهد الاستعداد للتصويت على ثلاثة قوانين عالقة خلال الأسبوعين المقبلين”.

و يذكر أن البرلمان العراقي قام خلال جلسته الأخيرة التي عقدها يوم الخميس المنصرم ، بإقرار قانون المحكمة الاتحادية التي كانت تدور حوله أسئلة كثيرة.

حيث نقلت وكالة المعلومة عن المكتب الإعلامي للبرلمان بيانه الذي قال فيه أن “مجلس النواب، صوت على قانون التعديل الاول (الامر رقــــــم 30 لسنة 2005م) قانون المحكمة الاتحادية العليا”.

و تم التصويت على القرار بحضور 205 نواب ، خلال الجلسة الـ 45 من الدورة النيابية الرابعة السنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الأول .

وتحدث حسين العقابي أحد أعضاء اللجنة القانونية النيابية عن أبرز المشاكل و العقبات التي تعرقل تمرير قانون المحكمة الاتحادية على الرغم من الاتفاق على أغلب البنود.

