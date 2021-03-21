ليبيا نيوز

رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي يُهنئ الرئيس التونسي بالذكرى الــ 65 للاستقلال

تم النشر منذُ 20 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 21 مارس 2021 (وال)- هنأ رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي يُهنئ الرئيس التونسي قيس سعيد والشعب التونسي الشقيق بالذكرى الــ 65 للاستقلال.

وقال رئيس المجلس الرئاسي الليبي – في بيان نشره المكتب الإعلامي للرئيس: “نستذكر في هذه المناسبة بفخر واعتزاز، الملحمة التاريخية التي سطرها الشعب التونسي بدماء أبنائه من الآباء والأجداد لنيل الاستقلال وتحرير تراب الوطن”.

ونوه الدكتور محمد المنفي لجهود تونس في دعم المسار الديمقراطي في ليبيا، مؤكدًا على تعزيز التعاون الثنائي الدائم، وتمتين أواصر علاقات الأخوة بين البلدين خدمة لمصلحة الشعبين الشقيقين. (وال- طرابلس) ر ت

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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