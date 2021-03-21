الفريق البرهان: الجيش لا يرغب في الانقلاب وقوات الدعم السريع تعمل لصالح الشعب

قال الفريق عبدالفتاح البرهان أن الجيش لا يرغب في الانقلاب والحكم وأن قوات الدعم السريع عملت منذ إنشائها لصالح الشعب السوداني وثورة ديسمبر وبسط الأمن والاستقرار. وقال السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، إن قوات الدعم السريع قدمت نماذج تحتذى بها في خدمة المواطنين والشعب السوداني.

إسهامات الدعم السريع:

وأضاف البرهان ” هذه القوات عملت منذ إنشائها لصالح الشعب السوداني وثورة ديسمبر وبسط الأمن والاستقرار”. وأفاد البرهان خلال مخاطبته وداع قوات درع الصحراء من قوات الدعم السريع بالكلية الحربية اليوم، وأن النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، قام بأدوار كبيرة لا ينكرها إلا مكابر.

وأكد أن قوات الدعم السريع جزء أصيل من القوات المسلحة وستبقى جزءاً من القوات المسلحة، وقال “مهما قلنا نوفي هذه القوات حقها قبل التغيير وبعده”، مشيراً إلى أنها ساهمت بفاعلية وقامت بدور وطني في حماية السودان والعمل في الواجبات والمهام الوطنية. وأضاف البرهان “نجدد الثقة في هذه القوات ونقدر ما تقوم به.. سنبني السودان البنحلم بيهو والدعم السريع سيكون جزءاً من بناء السودان”، وتابع “واثقون من توفير الأمن والطمأنينة للمواطن السوداني”.

لا رغبة للجيش في الانقلاب:

وأكد الفريق البرهان أن القوات المسلحة لا ترغب في الانقلاب وتغيير الحكومة، وقال إنها تعمل في حماية المرحلة الانتقالية وصولاً إلى الانتخابات.

تصريحات الفريق حميدتي:

من جانبه، أعلن النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، قائد قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان دقلو، جاهزية قواته لأي مهام تطلبها منه الحكومة الانتقالية، وأكد أن القوات جاهزة لتغطية الفجوة الأمنية في دارفور بخروج قوات “يوناميد”، وأوضح أن القوات النظامية كافة على تنسيق تام بين وحداتها، وقال: “القوات النظامية على قلب رجل واحد وتعمل بتنسيق جيد”. ووصف دقلو قوات درع الصحراء بالجاهزة والمدربة باحترافية لتنفيذ أي مهام تكلف بها، وأوصى القوات بالالتزام والتقيد بالقوانين والأعراف في التعامل مع القضايا والمتفلتين.

جدير بالذكر ان قوات الدعم السريع تم انشاؤها في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير لمساعدة الجيش في حربه ضد الحركات المسلحة وشاب اداؤها الكثير من الأخفاقات في مجال احترام حقوق الإنسان واتهمت بإرتكاب مذابح تحت ذريعة محاربة الحركات المسلحة.