نبيل شعيل يطرح أغنية جديدة تحمل إسم “عطوه جوه”

طرح المطرب الكويتى نبيل شعيل، أحدث أغنياته الجديدة والتى تحمل اسم “عطوه جوه” مساء أمس السبت على موقع “يوتيوب”، ، ومن مطلع الأغنية: “عطوه جوه.. ترى توه يحب توه.. أنا هالآمن بالذات أحبه مهما لى سوه”.

واغنية نبيل شعيل الجديدة من كلمات جبل، وألحان وتوزيع ميثم علاء الدين، وسبق ان طرح مؤخرا أغنيته”الأسد” بشكل سينجل على قناته الشخصية بموقع “يوتيوب”، والأغنية من كلمات العالية، وألحان حمد الخضر، وتوزيع ربيع الصيداوى، ومكس وماستر جاسم محمد.

ومن الكويت ايضا، أعلن الممثل الكويتي نواف العلي، عبر حسابه الشخصي على الانستغرام ، خبر طلاقة من زوجته هبه الدري بشكل رسمي بعد زواج دام 9 سنوات، موضحا بأن الانفصال وقع منذ فترة لكنه لم يرغب في إعلان عنه.

وكتب نواف العلي :” أُعلن انفصالي عن هبة الدري بشكل رسمي، الانفصال كان من فترة بس ما حبيت أعلن عنه بس الحين أُخلي مسؤوليتي من أي تصرف أو كلام قالته أو تقوله، في حين أن هبه الدري لم تُعلق على الأمر بشكل رسمي”.

نواف العلي وهبه الدري وابنائهما

ومن جانبها، لم ترد الممثلة هبة على خبر طلاقها، بل اكتفت بالترويج لعملها الجديد “مارغريت”، ونشرت صورة جديدة لها اخفت من خلالها وجهها بقبعة وعلقت عليها: “الصمت في بعض المواقف مهابة”، وفقا لموقع مصراوي.

ومن نجوم الكويت كذلك، أكدت الفنانة هند البلوشي خبر زواجها من الفنان العراقي علي يوسف، وذلك بعد تداول العديد من الشائعات حول زواجها في السر من الفنان العراقي، حيث صرحت : «بالفعل تزوجت يوسف قبل أشهر في تركيا».

وعبرت هند البلوشي عن انزعاجها من تسريب خبر زواجهما معلقة: “الله يسامحهم” مشيرة إلى أنها من المؤكد أن تسعد لإشهار الخبر إلا أنها كانت اتفقت مع علي يوسف على إخفاء الخبر مبينة أن التسريب تم على غير رغبتهما.

وتابعت أنها أطلقت على فترة تعارفهما “حب في الكورونا” لكونها تمت في فترة صعبة، مشيرة إلى أن إخفاء الزواج جاء ليكون هناك فترة للتعارف والتفاهم بينهما بشكل أكبر.

