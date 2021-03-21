الصحة المصرية .. إصابات جديدة وحالات وفاة بكورونا

كشفت وزارة الصحة المصرية في تقريرها الوبائي اليومي عن تسجيل 45 حالة وفاة 644 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة الماضية .

حيث قال خالد مجاهد ،المتحدث الرسمي باسم الوزارة في تقريره الوبائي اليومي أنه “تم تسجيل 45 حالة وفاة بين المصابين بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد الوفيات بين المصابين بالفيروس إلى 11557 ″.

كما أشار إلى أنه ” تم تسجيل644 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ليصل عدد الحالات المؤكد إصابتها منذ بدء الجائحة 194771 إصابة .

هذا و كان قد كشف مستشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للشؤون الصحية، الدكتور محمد عوض تاج الدين، عن إستلام مصر 8 ملايين جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا خلال الأسابيع المقبلة.

وأكد مستشار الرئيس، في تصريحات صحفية له، أن هذه الكمية تكفي لتلقيح ملايين المواطنين المصريين.

و قال تاج الدين:” أن مصر حصلت بالفعل على ما يقرب من 400 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا، وهما لقاحا أسترازينيكا البريطاني، و سينوفارم الصيني”.

في وقت سابق، كانت قد بدأت مصر، تلقيح المواطنين من الفئات المستحقة باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وجارٍ استقبال تسجيل طلبات الحصول على لقاح كورونا المستجد، وفقاً لما ذكر في موقع روسيا اليوم.

و من جانبها أكدت وازرة الصحة المصرية في تصريح لأحد مسؤوليها بأن الأرقام و الإحصائيات المسجلة تشير إلى خلو مصر من السلالات الجديدة من الفيروس لكورونا .

حيث نفى محمد حساني مساعد وزيرة الصحة المصرية لصحيفة أخبار اليوم وصول السلالات الجديدة من الفيروس المستجد إلى مصر .

و قال أن “الوزارة تتابع باستمرار تحاليل الحالات المصابة بكورونا داخل معاملها المركزية، لرصد التحورات والتغيرات التي قد تطرأ على الفيروس”.

كما أوضح حساني أن ” الوزارة أجرت نحو 290 تحليل “تسلسل جيني” في معاملها خلال الفترة الماضية، وجاءت النتائج “سلبية” للسلالة التي كان بداية ظهورها في المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا ” .

و في السياق صرَّح الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطب الوقائي في الصحة المصرية اليوم، عن بدء حملة التطعيم ضد كورونا.

وأوضح عبد الفتاح، أن مصر تتابع مسيرتها في مواجهة جائحة فيروس كورونا، من خلال تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة في كافة محافظات مصر.

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