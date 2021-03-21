أكدت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية عدد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا التي تم توزيعها على المواطنين تخطت الـ 3 ملايين جرعة .

حيث نقلت وكالة الأنباء السعودية واس بيان الصحة الذي أعلنت فيه عن توزيع أكثر من 3 ملايين جرعة خلال الفترة الأخيرة ، عبر أكثر من 500 منصة تطعيم .

و دعت الصحة السعودية كافة المواطنين الذين لم يسجلوا حتى الآن إلى حجز لقاح عبر تطبيق ” صحتي ” الذي كانت قد أطلقته في وقت سابق.

هذا و كانت المملكة العربية السعودية، قد ألغت بداية مارس الحالي، الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة كورونا، وعودة الحياة الى طبيعتها، عقب إغلاق استمر فترة طويلة بسبب جائحة كورونا.

ومن جانبها، أكدت وزارة الداخلية السعودية في بيان لها قالت فيه:”إنه تقرر عدم تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية القاضية بإيقاف جميع الأنشطة والفعاليات الترفيهية، وإغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية، وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة، أو الموجودة في المطاعم، ومراكز التسوق، ونحوها والصالات والمراكز الرياضية، وتقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي وما في حكمها”.

و القرار استثني:”استمرار إيقاف المناسبات والحفلات كافة، ويشمل ذلك حفلات الزواج، واجتماعات الشركات وما في حكمها، وذلك في قاعات الحفلات وصالات الأفراح المستقلة أو التابعة للفنادق، وكذلك في الاستراحات والمخيمات التي تستخدم لتلك الأغراض، وذلك حتى إشعار آخر”.

كما تقرر بقاء الحد الأقصى للتجمعات البشرية في المناسبات الاجتماعية عند 20 شخصا، مع زيادة حملات التفتيش خلال المرحلة القادمة، في مختلف المرافق للتأكد من التزام جميع الأفراد والمنشآت بالإجراءات الاحترازية، وتوقيع الغرامات على المخالفين، وفقا لموقع روسيا اليوم.

كما أعلنت الوزارة في وقت سابق ، عن تحديدها ثلاثة شروط لتطعيم الفئات التى تعاني من نقص الصفائح الدموية، بلقاح فيروس كورونا.

و حددت الصحة السعودية، بضرورة” المراقبة بعد أخذ اللقاح لمدة نصف ساعة، والتأكد من عدم وجود نزيف، واستشارة الطبيب قبل أخذ التطعيم”.

كما وأشترطت الوزارة، أنه “بشكل عام، من يشتبه بإصابته بنقص شديد في الصفائح الدموية أقل من 10 آلاف، يمكنه أخذ اللقاح، والحرص على المراقبة بعد أخذ اللقاح لمدة 30 دقيقة”.

The post الصحة السعودية : وزعنا أكثر من 3 ملايين لقاح للمواطنين appeared first on Souk Ukkaz News.

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