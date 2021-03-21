وزير الخارجية الكويتي يدخل الحجر الصحي.. بسبب كورونا

دخل وزير الخارجية الكويتي أحمد الناصر الصباح، والوفد المرافق له إلى إسلام آباد، دخلوا عزلا صحيا، بعد إعلان رئيس وزراء باكستان عمران خان عن إصابته بكورونا.

وجاء ذلك لمخالطته وزير الخارجية الكويتي لعمران خان الذي تم الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا، وسيستمرون بالقيام بمهامهم خلال فترة الحجر، وذلك تطبيقا للاشتراطات الصحية.

وفي سياق آخر، أصدر رئيس وزراء الكويت الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، اليوم الأربعاء، توجيها جديدا بشأن أعضاء في مجلس الأمةالمخالفين لإجراءات مواجهة انتشار كورونا.

وقال رئيس مجلس الوزراء”القيادة السياسية وجهت باتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب البلاغات المقدمة مؤخرا من وزارة الداخلية ضد التجمعات التي عقدها الأخوة أعضاء مجلس الأمة بحضور عدد من المواطنين”.

وأشار إلى أن “القيادة السياسية أكدت على أهمية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ومواجهة كافة التحديات، وضرورة التمسك بنهج احترام أحكام الدستور وتطبيق القانون والالتزام بالاشتراطات الصحية”.

وأكد الشيخ صباح على فيروس كورونا والالتزام بتوجيهات السلطات الصحية.

كما وجه رئيس الوزراء الشكر والتقدير إلى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ونائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، على التوجيه بسحب البلاغات، مؤكدا تقديرة لأعضاء مجلس الأمة.

كما و شدد الصباح على ضرورة تعاون الجميع في مواجهة جائحة فيروس كورونا، وفقا لموقع سبوتنيك بالعربي.

وبالامس، استلمت النيابة العامة الكويتية، من وزارة الداخلية الكويتية، ملفا رسميا وجهت فيه بإحالة جميع النواب الذين احتفلوا بفوزهم بالمقاعد النيابية والتحقيق معهم.

وافادة صحيفة “القبس” بان النيابة العامة ستحقق مع 38 نائبا حاليا بمجلس الأمة الكويتي، بتهمة مخالفتهم الاشتراطات الصحية وعدم التزامهم بالتباعد الاجتماعي، ما يعتقد أن هذا الأمر أسهم في انتشار أكثر لفيروس كورونا”.

كما وسيتم رفع الحصانة عنهم للتمكن من مثولهم أمام النيابة وأخذ الإجراءات بحقهم، وفقا لموقع روسيا اليوم

وفي السياق، شهدت الكويت في عام 2020، تراجع كبير لعدد المواليد، بسبب انتشار كورونا، بحسب الإحصاءات الرسمية الصادرة عن جهات حكومية، حيث سجلت أدنى معدل في المواليد الجدد على مدار 15 عامًا، خلال عام الـ “كورونا”.

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