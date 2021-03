الحميري : قصف الأراضي السعودية مستمر مع استمرار الحصار

أعلن توفيق الحميري مستشار وزارة الإعلام في حكومة الإنقاذ اليمنية أن قصف الأراضي السعودية لن يتوقف ما دام هناك حصار عربي.

حيث قال الحميري في مقابلة مع وكالة سبوتنيك أن ” عمليات الرد والضربات التي يتم توجيهها من قبل قواتنا المسلحة إلى العمق السعودي مستمرة، طالما هناك عدوان وحصار على اليمن ” .

مشيراً إلى أن ” هذا حق مشروع ومكفول في إطار دفاعنا عن بلدنا، والرد على العدوان والحصار الذي يشنه تحالف دولي تقوده أمريكا وبريطانيا والسعودية والإمارات وغيرهم”.

و أوضح المستشار في حديثه أن ” التحالف العربي يقوم بالاعتداء وبصورة مستمرة للعام السابع على التوالي دون أي توقف، وليس منطقيا أن يسمى تصعيدا من جانبنا، لأنه لم يكن هناك أي إعلان تهدئة”.

كما هاجم الحميري العدوان ، متهماً إياه ” بفرض حصار يمنع المسافرين والمرضى من العلاج، ويحتجز سفن المشتقات النفطية من الدخول لميناء الحديدة ” .

و منذ أيام ، أكد يحيى سريع الناطق الرسمي باسم القوات اليمنية المسلحة أنه تم استهداف شركة أرامكو السعودية بعدة صواريخ عالية الدقة.

و قال العميد سريع ” نعلن تنفيذ عملية السادس من شعبان والتي استهدفت شركة أرامكو في الرياض بـ 6 طائرات مسيرة أصابت أهدافها بدقة عالية”، وفقاً لقناة العالم .

و أضاف العميد في تصريحه المتلفز “أن القيادة العامة للقوات المسلحة تؤكد أن عملياتها مستمرة ومتصاعدة طالما استمر العدوان والحصار”.

كما وجه سريع تحذيراته إلى المواطنين السعوديين و كافة العاملين في الشركات الأجنبية إلى الابتعاد عن كافة الأهداف الحيوية كونها أصبحت أهداف مشروعة .

و في وقت سابق أكدت قيادة أنصار الله اليمنية ( الحوثيون ) أنه تم استهداف شركة أرامكو في مدينة جدة السعودية ، صباح اليوم الخميس ، بصاروخ مجنح ( قدس 2 ) .

حيث صرح العميد يحيى سريع المتحدث باسم القوات الحوثية ، عبر حسابه الرسمي على تويتر أنه تم استهداف شركة أرامكو السعودية بصاروخ مجنح من نوع قدس 2 ، واصفاً الإصابة بالدقيقة .

و أوضح سريع أن ” هذا الاستهداف يأتي في إطار الرد الطبيعي والمشروع على استمرار الحصار الغاشم والعدوان على شعبنا العزيز“.

و أضاف أنه في وقت سابق ” قام سلاح الجو المسير استهدف هدفا هاما في قاعدة الملك خالد بخميس مشيط بطائرة نوع قاصف 2k” .

و من جانبها أكدت واشنطن ، أنها ملتزمة بالدفاع عن المملكة العربية السعودية، وذلك عقب استهداف الحوثيين منشآت نفطية تابعة لشركة أرامكو السعودية.

