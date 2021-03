مصرف لبنان يطلق منصة إلكترونية لضبط التداول في السوق

أكد رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي أنه إدارة المصرف قررت إطلاق منصتها الإلكترونية التي تهدف إلى تسجيل كافة عمليات التحويل .

حيث نقلت سبوتنيك ، أن المصرف المركزي كان قد أرسل برقية إلى الرئيس ميشيل عون يخطره فيها بعملية إطلاق المنصة الإلكترونية الجديدة .

و أوضح سلامة أن الهدف من هذه المنصة هو تسجيل كافة عمليات التحويل و التداول ، من أجل أن تصبح المنصة هي المرجع للسعر الحقيقي في السوق .

و في الساحة الاقتصادية ذاتها ، قالت الرئاسة اللبنانية، إن مصرف لبنان ينتفض وأن المركزي سيسمح للبنوك بالتداول في العملات، كما سيتدخل لضبط سعر صرف الليرة مقابل الدولار.

وأدت انخفاضات حادة جديدة في قيمة الليرة اللبنانية، التي فقدت نحو 90% من قيمتها، إلى نشوب اضطرابات في الأسابيع الماضية.

وقال متحدث باسم الرئيس ميشال عون بعد أن التقى مستشاره بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة “السماح للمصارف ابتداء من الأسبوع المقبل، بالتداول في العملات مثل الصرّافين الشرعيين وتسجيل العمليات بالسعر الحقيقي على المنصة (الإلكترونية التابعة للبنك المركزي)، وسوف يتدخل مصرف لبنان لامتصاص السيولة كلما دعت الحاجة حتى يتم ضبط سعر الصرف وفقا للآليات المعروفة”.

تراجع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، خلال مستهل تعاملات اليوم الجمعة 19 مارس 2021، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

و تراوح متوسط سعر الدولار في السوق السوداء، ما بين 11200 ليرة للشراء، و11000 ليرة للبيع، مقابل 13980، و14130 ليرة لكل دولار، في ختام تعاملات أمس الخميس، وفق وسائل إعلام محلية.

حيث جاء نص بيان الرئاسة اللبنانية: “بناء على توجيهات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وعلى أثر الاجتماع المالي والأمني والقضائي الذي عقد اليوم بين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية شربل قرداحي للاطلاع على الإجراءات التي اتخذها الحاكم لوضع حد للارتفاع غير المبرر لسعر الصرف وللمضاربة المشبوهة على سعر الليرة اللبنانية، أعلم الحاكم رئيس الجمهورية أن المصرف المركزي قرر إطلاق العمل بالمنصة الإلكترونية العائدة له بحيث يتم تسجيل كل العمليات وتصبح هي المرجع الأساسي للسعر الحقيقي للسوق”.

ولبنان ينتفض تبعا لقفز الدولار مسجلا 15 ألف ليرة، الثلاثاء الماضي، للمرة الأولى، بحسب متعاملين، بالسوق في وقت تزداد فيه الأوضاع في لبنان سوءا مع الانهيار المستمر للعملة المحلية أمام الدولار الأمريكي، ما يؤثر على الأوضاع المعيشية للمواطنين.

