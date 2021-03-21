منظمة فرنسية تعلن إنقاذ أكثر من مئة مهاجر قبالة سواحل ليبيا

باريس 21 مارس 2021 (وال) -أعلنت منظمة “إس أو إس المتوسط” الفرنسية غير الحكومية، عن قيام فريق سفينة “أوشن فايكينغ” التابع لها بإنقاذ (106) أشخاص بينهم قصّر، قبالة سواحل ليبيا في مهمته الثانية لفصل الشتاء، بحسب ما ذكرته قناة فرانس 24.

ولفتت المنظمة في تغريدة عبر “تويتر” إلى أن “عملية الإنقاذ جرت صباح السبت على مسافة (34) ميلا بحريا (63 كلم) من السواحل الليبية وشملت قاربا مطاطيا منكوبا”.

وأشارت إلى أنه “تم إنقاذ (31) رجلا و(8) نساء، و(67) قاصرا، (51) منهم غير مرافقين”.

ولفتت المنظمة إلى أنها “أنقذت الخميس الماضي (10) أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال ورضيع يعاني من الجفاف، وقد أصبحوا بمنأى عن الخطر”.(وال باريس ) س خ.

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