أعلن الاتحاد الوطني الكردي أن حكومة الإقليم الشمالي قريبة جداً من التوصل إلى اتفاق نهائي مع حكومة بغداد فيما يتعلق بالموازنة الاتحادية .

حيث صرحت إحدى نواب الاتحاد الكردي لوكالة المعلومة مؤكدةً “حل الخلافات بين إقليم كردستان والمركز يعتمد على حسم النقاط الخلافية المتعلقة بحصة الإقليم في الموازنة الاتحادية”.

و أضافت أن “هناك نية جادة لدى الوفد الكردي بحل جميع المشاكل العالقة ” ، مبينةً أن الطرفين اتفقا على عمل مشترك لإنهاء ما تبقى من خلافات بشان حصة الإقليم”.

و أوضحت النائبة أن الاختلافات كانت حول المادة ١١ من قانون الموازنة ، إذ كان لكرد يشترطون تضمين مخصصات 17 عاما مقابل التصويت على الموازنة .

قانون الموازنة المالية جاهز للتصويت

أفادت صحيفة الصباح العراقية نقلاً عن مصدر نيابي، يوم أمس السبت، بأن قانون الموازنة المالية لعام 2021، جاهز للتصويت.

وذكرت الصباح العراقية ، أن “موازنة 2021 جاهزة للتصويت، واللجنة النيابية أكملت طباعة النسخة الأخيرة منها بانتظار انعقاد الجلسة”.

أكد حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بأن هناك اتفاق مرتقب بين بغداد و أربيل من أجل تمرير موازنة العام الحالي ، في الساعات القليلة القادمة .

حيث نقلت المعلومة عن غياث السورجي أحد أعضاء الاتحاد قوله أن ” القوى السياسية شبه اقتنعت بتحديد نسبة كردستان بالموازنة وفقاً لما رفعته الحكومة في الموازنة ” .

و أوضح أن المفاوضات أشارت إلى ” تسليم 250 الف برميل للنفط من كردستان ونصف الواردات غير النفطية من الإقليم ” .

و أضاف السورجي أنه تم ” طرح قضية قطع المياه من السدود في كردستان خلال المباحثات مع كردستان مطلقا كونها غير دستورية ولا يمكن السماح فيها ” .

كما أكد على أن القوى السياسية و الاقتصادية في العراق و كردستان على موعد مع اتفاق مرتقب في الأيام القليلة القادمة ، في حال لم تستجد أي مشاكل .

و في وقت سابق ، أعلنت إحدى نواب البرلمان العراقي أن بعض بنود الموازنة العامة لهذا العام تثير الجدل ، كدفع ديون حكومة إقليم كردستان الشمالي .

أوضحت النائبة ندى شاكر عضو اللجنة الاقتصادية أن “الموازنة تضمنت بنود مثيرة للجدل ابرزها دفع ديون اقليم كردستان.

The post الاتحاد الكردي يؤكد قرب التوصل إلى اتفاق مع حكومة بغداد appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ