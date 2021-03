السعودية..تركي آل الشيخ يعلن إعتزاله ويصدم الجميع

أعلن تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، عبر حسابه الشخصي على “تويتر” عن قرار اعتزالة لكتابة الشعر نهائيا.

وغرد تركي آل الشيخ: ” قررت قرارا من اليوم ساعتزل الشعر… ويبقى كل ما كتبت ذكرى”.

عرض المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، لصديقة الهضبة عمرو دياب اغنية جديدة لألبومة الجديد، حيث غرد للهوية قائلا:”حبيبي الألبوم اتقفل ولا لسه.. في حاجه جديدة عملتها النهاردة سميتها محسود … ياريت تسمعها ورأيك يا كبير”.

في الوقت نفسه رد عليه عمرو دياب، قائلًا: “أنا بتفائل دايمًا بالأغاني اللي بتبعتها في الآخر، ويالا بينا أنا جاهز عالتنفيذ“،وفقا لموقع اليوم السابع.

وفي سياق آخر، اثنى المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية على موقف الفنان المصري تامر حسني بعدما قدم الأخير اعتذاره لزوجته نتيجة الخلاف الذي دار بينهما مؤخرًا.

وبحسب موقع (فوشيا)، وجه تركي آل الشيخ بصفحته الرسمية على تويتر رسالة للفنان تامر حسني بعد اعتذاره لزوجته قال فيها: “عملت عين العقل”.

ورد تامر على آل الشيخ قائلًا: “تسلم معالي المستشار كلك ذوق” الأمر الذي جعل متابعيه يمدحونه على سعيه إلى حل الخلاف الدائر بين صديقه وزوجته.

يذكر أن سبب الخلاف بين تامر وزوجته بسبب صور أرسلت إلى الفنانة المغربية، مما أدى إلى اتخاذ بسمة قرار الانفصال والإعلان عنه عبر صفحتها بإنستغرام.

وكانت الصور التي سببت الأزمة من إحدى السهرات التي كان فيها تامر حسني بمفرده، وأرسلها رقم مجهول لهاتف بسمة بوسيل، التي غضبت بشد

وفي وقت سابق غرد رئيس الهيئة العامة للترفية في السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني لكرة القدم المستشار تركي آل الشيخ، صباح اليوم الثلاثاء، بمناسبة عيد ميلاده الـ39، بطريقة مختلفة نظراً لتدهور حالته الصحية، حيث قال: “39 عاما من العمر راحت.. وصارت مجرد رقم يكتب على الكيكة” بحسب موقع سبوتنيك بالعربي.

وشارك تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة السعودية للترفيه، مؤخرا صورته برفقة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، واصفا الصورة بأنها بمثابة تكريم له.

وكتب تركي آل الشيخ على الصورة، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “أكرمني سيدي ومولاي وقائدي حفظه الله بهذه الصورة اليوم 20 فبراير 2021، التي أعتبرها أغلى تكريم لي في حياتي.. حفظك الله سيدي.. الخادم”، وفقا لموقع روسيا اليوم.

